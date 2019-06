Mor blandede sig i børns slåskamp - nu er hun sigtet for vold

Et skænderi mellem to grupper piger i Aarhus tog onsdag en aparte drejning, da en 35-årig kvinde i stedet for at stoppe tumulten valgte at eskalere situationen.

Kvindens fire døtre, der er mellem 13 år og 15 år, var kommet op at skændes med to jævnaldrende piger ved et busstoppested på Fjældevænget i Aarhus V.

Læs også Flugtcyklist har meldt sig selv

De fire pigers mor kom pludseligt ud fra sit hjem i nærheden og råbte, ifølge vidner, at hendes piger skulle slå på de to andre piger.

Det endte med et mindre slagsmål mellem pigerne, som moren angiveligt blandede sig i.

- Der er forskellige forklaringer, men pigerne er oppe at toppes, og ifølge vidner kommer moren pludselig løbende ud og blander sig ved at sparke en af pigerne flere gange, siger kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Louise frygter for sine børns sikkerhed – skal cykle på befærdet hovedvej

Episoden fandt sted ved Fjældevænget i det vestlige Aarhus.

Sociale myndigheder ind over

Til sidst stak de to piger af fra stedet.

Betjente fra Østjyllands Politi kørte efterfølgende til den 35-årige mors adresse, hvor hun blev anholdt.

Kvinden er sigtet for vold og for at opfordre til vold.

- Det er et alvorligt forhold, og nu skal den videre efterforskning vise, om der skal rejses tiltale eller sigtelserne skal frafaldes, siger pressemedarbejder Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Efter hærværk og halshugning af kunstværk: Nu er kohoved fundet

De sociale myndigheder er blevet underrettet.

- Vi forholder os til, hvad der er strafbart eller ej. Når det er børn, der er tale om, underretter vi de sociale myndigheder, så de kan arbejde med børnene ad den vej, siger Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Overfaldet blev meldt til politiet klokken 7.45 onsdag morgen.

Læs også Vandforsyning lukket efter fund af plantegift