Mindre Mokaï - mere kunst: Forfinet festuge afspejler en by med ambitioner

Et stort telt på Justesens Plæne. Pop- og rockmusik. Folkefest og fadbamser.

Det var essensen af Randers Ugen.

Nu hedder det Randers Festuge, og den kulturelle palette er blevet udvidet.

Kan bære ind i fremtiden

Der er stadig masser af fadøl og folkefest, men nu kan randrusianerne og tilrejsende også opleve franske menneske-får, se udendørs kunstinstallationer og købe mundblæst brasiliansk glaskunst.

Amfiscenen ved Værket og Randers Egnsteater er blevet det nye samlingspunkt – blandt andet til koncerter med kunstnere som Hjalmer, Lars Lilholt og Randers Kammerorkester.

- Jeg synes, det ligner noget, der godt kan bære ind i fremtiden. Det er bestemt en løsningsmodel, man bør forfine og arbejde videre med i årene der kommer. Vi skal ikke prøve noget nyt næste år, siger chefredaktør for Randers Amtsavis, Axel Præstmark, til TV2 ØSTJYLLAND.

Man tror, det er løgn

Der skal stadig være plads til ølfest, selvom man har gentænkt festugen, lyder det fra teaterleder for Randers Egnsteater, Peter Westphael.

- Men der er også mærkelige får, og der er hemmeligheder, der bliver udsat for klokkespil og Hornsleth har åbnet en popup cafe. Der er også noget af det smalle, så der er lidt for alle, siger han og fortsætter:

- Jeg glæder mig til at udvikle på festugen. Der sker så meget i den her by, at man tror, det er løgn.

Tiden vil vise, om den nye blanding af folkefest og finkultur er et hit for gæsterne til det, der nu hedder Randers Festuge.

