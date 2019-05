Mogens Birkelund: - Jeg har været til Le Mans 15 gange

Introduktion

Mogens Birkelund var fuldstændig ligeglad med fodbold, indtil hans børn begyndte at spille. Nu er han gået all in som motivator og chauffør for sine teenagebørn, 18-årige Monica og 16-årige Marc.

Med titlen som klima- og energiordfører for partiet Klaus Riskær Pedersen er Mogens også gået all in i politik.

Klimaet er den altovervejende grund til, at den selvstændige energikonsulent stiller op til Folketinget. 'Hvis vi ikke gør noget, kommer klimaet til at udvande alle de andre emner, vi går op i', siger han.

Mogens ved formentlig også mere om klimaet end den gennemsnitlige folketingspolitiker. Han har arbejdet med at nedbringe virksomheders CO2-udslip siden 2009.

Familien kom med, da Mogens Birkelund ​​​​arbejdede på et projekt i Indien. Her havde Mogens 10 virksomhedsbesøg om energieffektivisering. Men der var, som billedet her viser, også tid til sightseeing.

I 2023 kan 50-årige Mogens Birkelund fejre søvbryllup med sin kone.

Spidskandidaterne TV2 ØSTJYLLAND har givet ordet til valgets hovedpersoner i det østjyske, men ud over at høre hvad de brænder for politisk, vil vi ind bag facaden hos spidskandidaterne. Nogle er velkendte, andre er helt nye. De har alle det til fælles, at der gemmer sig mere bag personen, end du ser normalt i medierne. Foreløbig har vi givet taletid til 12 østjyske spidskandidater.

Q&A: 10 skæve

Det ved de færreste om dig?

- Jeg går op i gamle biler, og det er en passion, der er startet med racerløbet Le Mans. Jeg har været til Le Mans cirka 15 gange. Jeg er fascineret af, at et hold arbejder et helt år for at vinde et 24-timers racerløb. Porsche er historisk det mest vindende hold, og det er Porsche-biler, jeg går mest op i.

Hvis dine børn skulle beskrive dig, hvad ville de så sige?

- De vil sige, at jeg er en god manager. Børnene har en far, som både giver dem meget plads, men også følger meget med i, hvad de laver. Det er også mig, der har en bold med til familiefester og samler børnene og spiller fodbold, mens de andre voksne sidder og drikker kaffe. Jeg er ikke god til bare at sidde.

Hvordan ser din perfekte søndag ud?

Den starter med fred og ro om morgenen, inden jeg skal til fodboldkamp med mine børn. Jeg har en dreng på 16 år og en pige på 18 år, og de spiller begge fodbold på eliteniveau. De træner begge to seks gange om ugen, og så er det vigtigt, at de får den rigtige kost. Så om aftenen laver vi noget sundt, godt mad og er samlet som familie.

Fodbold spiller en central rolle i familien Birkelunds liv. Her ses børnene Monica og Monica er i forbindelse med en fodboldkamp ved den lokale byfest.

Hvilken politisk modstander har du mest respekt for?

- Jeg har svært ved at nævne en nuværende politiker, men Uffe Ellemann-Jensen havde god stil og fik skabt nogle resultater i en tid, hvor han skulle balancere på et knivsæg. Jeg synes, der er for meget statskundskab og for lidt erhverv i Folketinget i dag.

Hvilken film kan få dig til at græde og hvorfor?

- Et Smukt Sind. Den handler om matematikeren John Forbes Nash, der led af paranoid skizofreni. Det forløb, han går igennem som menneske, synes jeg er rørende. Han valgte at leve med sine dæmoner i stedet for at medicinere sig for at kunne udføre sit arbejde. Det har krævet en enorm disciplin.

Hvor tit hentede du selv dine børn i vuggestue og børnehave?

- Hver tredje eller fjerde gang. Som arbejdet nu tillod det. Jeg har arbejdet meget i udlandet, men aftalen var, at når jeg var hjemme, så var jeg hjemme, og så var jeg til stede.

Mogens Birkelund beskriver sig selv som 'meget åben for andres kulturer'. Det er en egenskab, han forsøger at give videre til sine børn. Her har han arrangeret et personligt møde i et Indisk tempel.

Hvis du som politiker kunne ændre én ting i morgen, hvad ville det så være?

- Hele energiforliget, som regeringen og forligspartierne indgik i juni 2018. Det er håbløst uinspireret og slet ikke ambitiøst nok. Klimaet er hele begrundelsen for, at jeg prøver at komme ind og få bare en anelse indflydelse. Hvis vi ikke gør noget, så udvander klimaet alle de andre emner, vi går op i.

Hvis du ikke var politiker, hvad ville du så lave?

- Så ville jeg fortsætte med at arbejde som energikonsulent og sælge så mange varmepumper og solceller, som jeg kan. Jeg kunne også forestille mig at arbejde mere i udlandet.

Hvordan er det muligt at politikere har mening om alting?

- Hvis jeg skal svare, er det fordi, de er blevet trænet til at svare på alting. Men det bliver hurtigt undvigende og politisk korrekt. De svarer i overskrifter.

Hvad forarger dig mest?

- Vi har en udfordring med sociale medier. Det forarger mig, når forældre er sammen med deres børn, men er optaget af noget andet end det vigtige. Der var engang en klog mand, der sagde, at den største fare, et barn kan blive udsat for, er ligegyldighed.

Denne artikel er skrevet i april 2019.