Mørket skal trække turister til Samsø

På sattelit-billeder af Jorden ser man, at de tæt befolkede områder, herunder Europa, er badet i lys om natten. Og selvom Danmark er tyndere befolket end Centraleuropa, er vi også ramt af lysforurening. Men når sommeren er gået på hæld, og nætterne bliver mørke, er der steder i Danmark, der er mørkere end andre. Et af dem er Samsø, og det kan blive en attraktion for øen.

- I løbet af vinteren vil vi arrangere ture, så folk kan se, hvordan det er, når stjernerne pludselig bliver synlige, siger Peter Christensen, der er projektleder på Samsø Energiakademi.

Astro turisme er noget, der vinder frem. Peter Christensen, Projektleder på Samsø Energiakademi

Igennem de seneste 100 år er forurening med lys vokset. Udbredelsen af LED lamper er positivt for klimaet, men LED pærernes lavere strømforbrug har også betydet, at vi nu kan frådse i lys, uden at det koster særlig meget. Det medfører øget lysforurening, og dermed indskrænkes de områder på Jorden, hvor der er totalt mørke. Mange steder er det ikke længere mørkt nok til, at stjernehimlen bliver så synlig, at man kan opleve den den fuldt ud.

På den nordlige del af Samsø er der mørkt nok til at indrette et Dark Sky-område. Foto: Google Maps

- Astro turisme er noget, der vinder frem, siger Peter Christensen, og henviser til den kanariske ø La Palma, der hvert år tiltrækker i tusindvis af stjernekiggere. Han forestiller sig at den slags turister også kunne få en oplevelse på Samsø.

Nordøen skal indrettes

Det er specielt de dele af nordøen, der ligger langt fra beboelse og uden udsigt til Aarhus, der kan indrettes til et såkaldt Dark Sky-område. Samsø Kommune har allerede sammen med Energiakademiet udpeget Kragemosen som et velegnet sted.

- Vi overvejer at ansøge Nordeafonden om penge, så vi kan indrette stedet. Blandt andet vil vi etablere hængekøjer, så man kan ligge behageligt og kigge på stjerner, siger Peter Christensen.

Samtidig indgår Samsø Energiakademi sammen med 8 regioner i EU i projektsamarbejdet Night Light. Det går ud på, at forebygge lysforurening og bevare den mørke himmel. Det skal ske ved at udpege naturområder, hvor den mørke himmel er beskyttet. Det er også et mål, at indføre tjenester og faciliteter, der kan tiltrække økoturisme til de mørke himmelområder.