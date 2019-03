Mørk fortid driver ham til at hjælpe syge - mobilen er aldrig slukket

1298.

Så mange gange blev Jens Peter Møller sidste år ringet op af mennesker, der havde brug for hjælp i forbindelse med psykiske problemer. Næsten 300 gange kørte han til ud et menneske i nød.

Jens Peter Møller er frivillig i foreningen Bedre Psykiatri, der hjælper med at gøre hverdagen for pårørende til psykisk syge lettere.

- Når jeg får et opkald, laver vi en vurdering af, hvordan situationen er. Hvis de vil have det, tilbyder jeg at køre ud og lave en handlingsplan for den syge og for de pårørende, siger Jens Peter Møller til TV2 ØSTJYLLAND.

En anderledes pensionist

Ifølge Jens Peter Møller er det primære mål med hans arbejde, at de pårørende får lidt ro, så de ikke risikerer også at blive syge.

Det er fantastisk, at Jens Peter gør det, han gør. Lis Marie Hollendsted, pårørende

Jens Peter Møller bor i Spentrup ved Randers. Han har tidligere arbejdet som smed og social tillidsmand. Sidstnævnte funktion handler om at hjælpe ansatte tilbage til et arbejdsliv efter sygdom, arbejdsskader eller kriser.

I dag er han pensioneret, men han bruger - og hold nu fast - omkring 2000 timer om året til at arbejde med psykisk syge og deres pårørende. 2000 timer svarer til lidt over et årsværk.

Jens Peters arbejde har stor værdi, lyder det fra projektleder i regionspsykiatrien i Randers, Jan Nielsen.

Aldrig ringet forgæves

Jens Peter Møllers mobiltelefon er åben døgnet rundt, og han er altid klar til at køre ud til dem, der har brug for hans hjælp.

Ifølge projektleder i regionspsykiatrien i Randers, Jan Nielsen, ville det have store konsekvenser, hvis Jens Peter Møller ikke havde dedikeret sin pensionisttilværelse til at hjælpe mennesker med psykiske problemer.

- Jeg tror, vi ville have en gruppe patienter, der ville blive hyppigere indlagt og have et socialt dårligere liv. Jeg synes, det han gør er fantastisk, og i 12 år har jeg ikke endnu ringet forgæves til Jens Peter, siger projektleder i regionspsykiatrien i Randers, Jan Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Jens Peter har givet stabilitet i min søns liv, fortæller Lis Marie Hollendsted. Hun er mor til en ung mand, der tidligere har været plaget af psykiske problemer.

Lis Marie Hollendsted fra Randers har en søn, der har haft psykiske problemer. I den sammenhæng har Jens Peter Møller haft stor betydning, fortæller hun.

- Han har været en væsentlig del af den proces, min søn har været i, hvor han i dag er fuldstændig rask. Det er fantastisk, at Jens Peter gør det, han gør, og jeg ved, at han bruger hele sit liv på det, siger Lis Marie Hollendsted til TV2 ØSTJYLLAND.

Dyster fortid

En af grundene til, at Jens Peter Møller bruger de fleste af sine vågne timer på at hjælpe andre, er en mørk familiefortid.

- Jeg har selv som hel ung stået i en situation, hvor der overhovedet ikke var noget hjælp at finde. Jeg mistede mine forældre som hel ung, og så havde jeg en lillebror, der tog sit eget liv bagefter, og selv om jeg er gammel, kan jeg godt huske den tid bagefter, siger Jens Peter Møller til TV2 ØSTJYLLAND.

Han kan nemt sætte ord på, hvorfor han tilsidesætter en rolig pensionisttilværelse for at arbejde for at hjælpe mennesker med psykiske problemer og deres pårørende.

- Hver gang, vi kan redde nogen, så de kan komme på arbejdsmarkedet eller for det, der er meget værre, er jeg virkelig glad.

