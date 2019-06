Mølleskolen har nu drejet nøglen om efter en lang kamp

Efter en tabt kamp er der nu lukket og slukket på Mølleskolen i Grenaa.

Tirsdag var sidste dag i skolens levetid, og derfor blev byens samlingssted hyldet med en stor afslutning.

- Nu skal vi til at lukke noget, der har eksisteret i knap 60 år. Det er en mærkelig følelse for alle, siger skoleleder på Mølleskolen, Erik Vedelsbo Falk.

Der skal bygges en del om, og økonomien er ikke til det på nuværende tidspunkt. Erik Vedelsbo Falk, skoleleder, Mølleskolen

Som del af dagens farvel til skolen blev skolelederen, der efter 30 år har valgt at stoppe, også selv hyldet af de mange fremmødte med taler og musik.

- Det er en underlig dag, og det er meget trist, men jeg har selv valgt det, siger Erik Vedelsbo Falk.

Børnene fra Mølleskolen havde malet mindesten til skolens afslutning.

Utilfredse borgere

I efteråret valgte politikerne i Norddjurs Kommunes byråd at udpege Mølleskolen som lukningstruet som en del af en større kommunal spareplan.

Derfor gik flere af områdets beboere, Mølleskolens børn og forældre ud i offentligheden for at vise deres utilfredshed med skolelukningen.

I oktober blev det dog endeligt afgjort, at Mølleskolen denne sommer må dreje nøglen om for sidste gang.

- Det er en forkert beslutning. Ud fra denne her beslutning må man konkludere, at det her ikke handler om børnene, men om en vision for et område fra 2011, som er forfejlet, men som man ønsker at holde fast i, sagde formand for skolebestyrelsen på Mølleskolen, Christian Breinholt, til TV2 ØSTJYLLAND i oktober 2018.

Djurslandsskolen flytter ind

Skolens gamle bygning bliver dog bevaret, da to af Djurslandsskolens fire afdelinger flytter ind i de gamle lokaler.

- Der skal bygges en del om, og økonomien er ikke til det på nuværende tidspunkt. Meningen er, at de skal flytte ind til august 2020, siger Erik Vedelsbo Falk.