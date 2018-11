Mølleskole-forældre har ikke tillid til kommunen: Vi åbner en friskole

Efter at kampen om at bevare Mølleskolen ikke endte i en sejr, er der nu endelig et lyspunkt for Jess Boye. Tre af hans fire børn gik på skolen, der lukker som følge af Norddjurs Kommunes beslutning.

Læs også Kom med bag: Skolelukningen som splittede lokalsamfundet

Tirsdag var en ny styregruppe, der arbejder på at starte en friskole op som erstatning for den tabte Mølleskole, nemlig ude og kigge på den bygning, der måske i fremtiden skal blive til klasselokaler for mange elever i kommunen.

Vi kan se, at Toubroskolen også kommer til at være en lille skole. Der vil selvfølgelig kommer nogle til, men den er stadig lille og lukningstruet, så derfor tør vi ikke sende vores børn derhen. Jess Boye, Far til tre børn på Mølleskolen

- Vi har fået en friskolelicens i hus på rekordtid. Vi står i dag og kan påbegynde næste skridt, nemlig at kigge på en lokation til en kommende friskole, siger Jess Boye, der er formand for styregruppen.

Efter en længere kamp, hvor kommunen enten ville lukke Mølleskolen eller den nærtliggende Toubroskolen, faldt valget på den førstnævnte. Det har udløst stor frustration fra de borgere, hvis børn nu skal flytte skole.

01:45 VIDEO: Jess Boye er formand i en styregruppe, der grundet mistillid til Norddjurs kommune nu starter en friskole op. Luk video

- Vi har ikke tillid til politikerne, som det er nu. Jeg ved ikke, om jeg vil hænge det op på et regulært tillidsbrud, for vi havde jo set den komme ude i horisonten for lang tid siden. Men vores tillid ligger på et frysepunkt, siger Jess Boye til TV2 ØSTJYLLAND.

Egentlig kunne forældrene bare begynde at sende børnene til Toubroskolen i stedet for at begynde et større projekt med at oprette en friskole, men Jess Boye er bange for, at det samme sker med Toubroskolen, som det skete med Mølleskolen.

Usikkerheden og kampen for skolerne har taget hårdt på sammenholdet i lokalsamfundet.

- Vi kan se, at Toubroskolen også kommer til at være en lille skole. Der vil selvfølgelig kommer nogle til, men den er stadig lille og lukningstruet, så derfor tør vi ikke sende vores børn derhen, siger Jess Boye.

I politik er der noget, der er uopretteligt. Det ved jeg ikke, om det er her. Jan Petersen (S), Borgmester i Norddjurs Kommune

Forholdet mellem kommunen og lokalsamfundet er hårdt ramt efter mange ugers kamp, og det er svært at sige, hvordan man løser det problem.

- I politik er der noget, der er uopretteligt. Det ved jeg ikke, om det er her, men ellers handler det om at finde hinanden igen og forsøge at samarbejde og indrømme, at det ikke har været noget kønt forløb, og at vi godt kunne have grebet det bedre an, siger Jan Petersen (S), der er borgmester i Norddjurs Kommune.

Sårene skal heles

Den lange beslutningsproces har også skabt en dyb kløft mellem de to lokalsamfund, der hører til de respektive skoler. Men nu hvor den svære beslutning er truffet, håber formanden for Toubro Børneby, at forholdet mellem dem kan hele.

Jan Petersen (S) indrømmer, at forløbet kunne have været bedre håndteret fra kommunens side.

- Måden at komme videre på er at skabe noget ro og tryghed omkring det her skoletilbud. Jeg har fuld tillid til, at politikerne har ro i maven til at give den tid, der skal til for få det etableret, siger Jette Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

01:40 VIDEO: Formanden for Toubro Børneby vil nu se fremad efter kampen om skolen. Luk video

Med den nye friskole håber Jess Boye på at skabe en langsigtet løsning for de børn, der bor i hans lokalområde.

- Vi vil gerne oprette en friskole for at sikre vores børns skolegang og ikke gå i den her evige frygt af at være lukningstruet. Vi er i en kommune, hvor der skal spares år for år, så alene af den grund er vi utrygge ved, hvad der kommer til at ske med kommunalskolerne, siger han.

Læs også Norddjurs-politikere: Derfor lukker vi Mølleskolen

Styregruppen håber på at stå klar med friskolen allerede til sommer, hvor Mølleskolen lukker.