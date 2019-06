Mødre: - Pædagogmedhjælper mistænkt for seksuelt overgreb bør komme tilbage

Camilla Hau Hamborg og Lisa Tandrup Eriksen har de seneste måneder været igennem enhver mors værste mareridt.

De har begge børn i institutionen, Stjernehuset i Randers, hvor en pædagogmedhjælper var under mistanke for at have begået et seksuelt overgreb på en fireårig pige i børnehaven.

Den integrerede institutionen Stjernehuset i Randers. Foto: Google Street View

- Siden alt det her skete har det været som en eksplosion, og det har sat gang i en masse følelser, og hele tiden har vi glædet os til, at det skulle få en ende, siger Camilla Hau Hamborg til TV2 ØSTJYLLAND.

Nu har sagen fået en ende. Politiets sigtelse mod manden er faldet, skriver Randers Amtsavis. Men manden er alligevel blevet fyret fra sit job, og det mener de to mødre er forkert.

- Manden er jo uskyldig. Jeg har fuld tillid til politiet, og de er kommet frem til, at der ikke er noget på manden. Jeg har kendt ham i mange år, og jeg har ingen mistanke til ham. Aller inderst i mit hjerte, siger Camilla Hau Hamborg.

Og hun er ikke ene om holdningen. En anden mor mener det samme.

- Han er fantastisk. Han er varm og omsorgsfuld. Han er sådan en person, man ønsker skal passe ens børn. Man er tryg, og han er bare god, siger Lisa Tandrup Eriksen og tilføjer:

- Ved at sige, at han ikke kan komme tilbage, signalerer man, at man stadig har en mistillid til ham, og det fortjener han ikke. Specielt i sådan en sag her, hvor person har lyst til at komme tilbage, så skal man anerkende det. Man ødelægger også personens liv, børnenes og kollegaernes liv, fordi det ikke slutter. Det fortsætter. Jeg synes faktisk, at det her er værre, og jeg er rigtig ked af det på hans vegne.

Forløbet har været tavst

Sagen begyndte i maj, hvor manden blev sendt hjem fra arbejde, da der var en mistanke, om at han havde krænket en pige seksuelt.

Stjernehuset ligger på Enghøj Alle i det nordvestlige Randers. I Stjernehuset går 69 børnehavebørn og 13 vuggestuebørn. Foto: Google Maps Foto: Google Maps

Forældrene fik et brev, hvor de blev indkaldt til et hastemøde. Til stede ved mødet var blandt andre krisepsykologer, men sidenhen har forløbet været stille, mener de to mødre.

- Man har kørt det op til at være noget helt vildt. Vi græd og var voldsomt berørte efter mødet, siger Lisa Tandrup Eriksen.

Lisa Tandrup Eriksen har et barn i institutionen og et ældre barn, der har gået der.

- Så bliver manden renset for det hele, og vi får et snølle brev ud. Men ingen møder og muligheder for at stille spørgsmål om alle de tanker, man har. De stiller så stort op fra start med krisehjælp og psykolog, og så er vi bare efterladt i dødvande nu, og det synes, jeg ikke er i orden, siger Camilla Hau Hamborg.

Camilla Hau Hamborg fortalte sine børn, at pædagogmedhjælperen var på ferie, og senere blev hun nødt til at sige, at han var blevet fyret.

Det synes Lisa Tandrup Eriksen heller ikke.

- Der har været meget tavshed omkring det.Jeg føler ikke, at vi forældre kunne have bidraget til at hjælpe den her pædagog. Jeg synes, det er grebet meget forkert an, siger Lisa Tandrup Eriksen.

Politikere finder det urimeligt

Selvom pædagogmedhjælperen ikke er blevet sigtet i sagen, har kommunaldirektøren meddelt, at han ikke får sit job tilbage. Det er dog en forkert beslutning, mener flere byrådspolitikere i Randers Kommune. Derfor har de indkaldt til et ekstraordinært byrådsmøde.

- Jeg kender pædagogen personligt. Jeg har set alle papirer i sagen, og der er ikke så meget som en eneste anmærkning på 23 år i den retning. Manden har været optimistisk, fordi han troede på, at man ikke kunne blive dømt, når man ikke har gjort noget forkert, siger byrådsmedlem i Randers Kommune Henning Jensen Nyhuus (S) til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Men at han mister sit arbejde, svarer i hans verden til, at han alligevel bliver straffet, selvom han er uskyldig.

Tillid til beslutningen

Kommunaldirektør i Randers Kommune Jesper Kaas Schmidt påpeger, at han har tillid til Børn- og Skoleforvaltningens beslutning om, at pædagogmedhjælperen ikke vender tilbage til sit job som pædagogmedhjælper i Stjernehuset.

- Jeg har modtaget en række kritikpunkter af forvaltningens håndtering. Nu har jeg læst redegørelsen og fremsender den til byrådet. På baggrund af den modtagne redegørelse har jeg tillid til, at ledelsen har håndteret sine opgaver korrekt, siger Jesper Kaas Schmidt til TV2 ØSTJYLLAND.

Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt synes, at det er rimeligt, at pædagogmedhjælperen ikke kommer tilbage til sit job, selvom sigtelsen mod ham er frafaldet.

Ifølge kommunaldirektøren handler det nu om at få Stjernehuset til at vende tilbage til hverdagen igen.

- Forvaltningen vil nu have fokus på, at hverdagen bliver så normalt som muligt igen, så både børn, forældre og medarbejdere kan få en tryg og almindelig hverdag igen, siger Jesper Kaas Schmidt.

Byrådspolitikerne håber på, at det ekstraordinære møde vil blive holdt mandag den 1. juli.

Kommer til at fremstå som skyldig

Hos fagforeningen FOA er de bekymrede over, at den frikendte pædagogmedhjælper mister sit arbejde.

- Vi bliver bekymrede ved udsigten til, at en anklage kan få så store personlige konsekvenser for en ansat, når statsadvokat har droppet sigtelsen, siger sektorformand i pædagogisk sektor i FOA Randers Karin Mathiesen i en pressemeddelelse.

Ifølge Karin Mathiesen er det problematisk, at en medarbejder, der bliver frikendt for en sigtelse, ikke kan vende tilbage til sin arbejdsplads.

- Vi har en helt klar forventning om, at hvis en ansat er anklaget for noget, og det efterfølgende viser sig, at der ikke har været grundlag for at rejse en sigtelse, så vender den ansatte naturligvis tilbage til sin stilling, hvis det mod forventning ikke sker, så kommer det til at fremstå som om, at den ansatte alligevel er dømt skyldig, siger hun.