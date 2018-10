Karin fik en svindel-sms: - Jeg er skræmt

De seneste uger har flere østjyder modtaget sms’er, som angiveligt skulle komme fra den lokale biograf.

Her bliver modtageren lovet billige billetter, det eneste, man skal gøre, er at trykke på det vedlagte link i beskeden.

Men beskeden er ikke udsendt af biograferne, og der er ikke nogen billige biografbilletter på højkant. Det nåede en af modtagerne af sms’en heldigvis at opsnuse. Da hun fik besked om, at den lokale biograf, Biffen Odder, havde fødselsdag.

Hvis Biffen havde fødselsdag, så ville jeg få et nyhedsbrev i en mail, og det havde jeg ikke fået. Karin Barlas

- Jeg slettede den med det samme, fordi der stod ’Bio Odder’ og det hedder ’Biffen’. Og hvis Biffen havde fødselsdag, så ville jeg få et nyhedsbrev i en mail, og det havde jeg ikke fået, så det vidste jeg med det samme, fortæller Karin Barlas til TV2 ØSTJYLLAND.

Der gik ikke længe, før hun igen modtog en sms, denne gang var den mere troværdig, hvor Biffen Odder udloddede 50 billetter til de 50 hurtigste.

- I det her tilfælde, så havde jeg jo fået en sms tidligere, og så var jeg blevet opmærksom. Havde jeg ikke fået det, så kunne det være, at jeg havde trykket på linket, siger Karin Barlas.

Det er fup-sms'er som denne, som borgerne har modtaget.

Brug sund fornuft

Biffen Odder blev opmærksomme på problemet efter en række kundehenvendelser.

- Kunderne ville jo lige høre, om det var os, der havde sendt det ud. Det kunne jeg så desværre fortælle dem, at det ikke var. Vi har ikke nogen særlige tilbud i gang, fortæller biografleder, Tomas Nørfelt.

De falske sms’er er noget, som Biffen er godt trætte af.

- De her fupsms’er og mails, de kan skade vores relation til vores kunder. Jeg håber bare, at kunderne bruger deres sunde fornuft, når de får de her lidt for gode tilbud, siger Tomas Nørfelt.

Østjyllands Politi har nogle klare anbefalinger til de kunder, som skulle modtage sådanne svindel sms’er i fremtiden.

- Mit råd ville være at slette sms’en inden man klikker på linket, der følger med, siger Lau Kristensen, leder for økonomisk kriminalitet hos Østjyllands Politi.

Er man kommet til at trykke på linket i beskeden alligevel, så er der to fremgangsmåder.

- Så skal man rense sin telefon med et antivirusprogram. Er du ikke tryg ved det, så vil vi anbefale, at man genindlæser sin telefon til fabriksindstillinger, siger Lau Kristensen.

Det er ingen skam, hvis man er kommet til at klikke sig ind på linket. For det kan være svært at gennemskue.

- De sider, som de kriminelle linker til, de er lavet som en kopi af de rigtige sider. Det er nemt og enkelt at kopiere en hjemmeside. Det ser rigtigt ud, siger Henrik Larsen, chef for DKCERT.

Derfor mener han, at man hele tiden skal være en smule skeptisk i sin digitale færden.

- Vi kan nemt lade os narre. Men vær altid lidt skeptisk med at oplyse noget, siger Henrik Larsen.

Skræmmende præcist

Populært kaldes disse typer svindelnumre for fishing, hvor gerningsmanden forsøger at lokke modtageren ind på en separat hjemmeside, hvor de skal angive kontooplysninger.

Jeg er skræmt over, at man har fået mit telefonnummer og har undersøgt, hvor jeg bor, siden man kan sende en sms. Karin Barlas

Selvom Karin Barlas ikke selv nåede at blive ledt ind på nogen hjemmeside. Så er hun utryg ved, at sms’en overhovedet er nået frem til hende.

- Jeg er skræmt over, at man har fået mit telefonnummer og har undersøgt, hvor jeg bor, siden man kan sende en sms, der handler om præcis denne biograf. Det er jeg chokeret over, siger Karin Barlas.

