Modstander om Randers-scoring: Han spillede jo volleyball

Randers og Brøndby spillede søndag 2-2 i et dramatisk opgør med en overtidsscoring af hvert hold, mens dommer Michael Tykgaard i flere omgange blev genstand for protester.

Især var Brøndby-stopperen Paulus Arajuuri, der senere blev udvist, utilfreds med dommerteamets ageren i forbindelse med Randers-angriberen Emil Riis' scoring til 1-0, som i sidste ende gav point.

Tv-billederne viste tydeligt, at den unge angriber spillede bolden med hånden i situationen, der førte til målet.

Det er drønærgerligt at se den bagefter. Det skulle have været frispark til Brøndby og advarsel til Riis Michael Tykgaard, dommer

- Alle ser jo, hvad der skete. Dommere laver fejl akkurat som os spillere, men det var dybt usportsligt.

- Han spillede jo volleyball i situationen. De ting sker i fodbold og forhåbentlig går det lige op set over en hel sæson, siger Arajuuri.

Paulus Arajuuri og resten af Brøndbys spillere kunne ikke forstå, hvorfor Randers' scoring til 1-0 fik lov at stå ved magt. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Emil Riis: Se tv-billederne

Kampens dommer, Michael Tykgaard, var dog heller ikke i tvivl om den fejl, der gav Randers en 1-0-føring. Han var ærgerlig over fejlen og pointerede, at det er i sådanne situationer, VAR (Video Assistant Referee) skal hjælpe dommerne i næste sæson.

- Det er drønærgerligt at se den bagefter. Det skulle have været frispark til Brøndby og advarsel til Riis, men desværre var der ikke nogen af os, som kunne se hånden i situationen.

- Det er jo i de her situationer, at VAR virkelig kunne hjælpe os til at omgøre sådanne kendelser. Situationen er jo en decideret manglende kendelse og evident forkert, så det vil vi dommere gerne være foruden, siger Tykgaard.

Hovedpersonen Emil Riis var ikke meget for direkte at indrømme, at han skulle have haft på hånd på bolden i situationen, men afslørede dog, at tv-billederne jo talte deres eget sprog.

- I kan selv se det på tv-billederne. Så i må vurdere situationen ud fra de billeder, siger Riis.

Det er for nylig blevet vedtaget, at der indføres VAR i Superligaen fra den kommende sæson.

