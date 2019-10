Modnet Ronnie Schwartz åben for nyt udenlandseventyr

30-årige Ronnie Schwartz har været brandvarm for oprykkerne fra Silkeborg denne sæson, hvor angriberen har lavet halvdelen af Silkeborgs 20 mål i Superligaen.

Den rutinerede Superliga-bombers kontrakt udløber til sommer, og der vil uden tvivl være masser af interesse for Schwartz.

Med klubber som franske Guingamp, belgiske Waasland-Beveren og norske Sarpsborg på cv'et har Ronnie Schwartz tidligere forsøgt sig i det store udland med begrænset succes.

Dog melder angriberen sig klar på et nyt eventyr eller en større superligaklub, hvis den rigtige mulighed byder sig.

- Det kunne selvfølgelig være sjovt at prøve igen. Men jeg har kontrakt til sommer og kan ikke bare smutte, med mindre der sker noget.

Silkeborgs Ronnie Schwartz ærger sig, efter han har brændt en chance i slutningen af superligakampen mellem Hobro IK og Silkeborg IF på DS Arena i Hobro. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

- Det kommer også an på mulighederne. Nu er jeg i Silkeborg, og det er jeg superglad for, siger Schwartz.

Det er en mere moden og ansvarlig Ronnie Schwartz, der søndag bar anførerbindet i 1-1-kampen mod Hobro.

Men det er også påkrævet af profilen grundet aldersfordelingen i klubben.

- Jeg er blevet ældre og har både op- og nedture i min bagage, så det kan jeg bruge, når tingene bliver svære.

- Desuden er der ikke mange i truppen på min alder, så man bliver nødt til at tænke en ekstra gang over tingene, siger Schwartz.

Mod Hobro misbrugte Schwartz et par fine muligheder, men angriberen priser sig lykkelig for, at Silkeborg fik point med fra søndagens bundbrag.

- Jeg havde nogle muligheder mod Hobro, men var desværre ikke skarp nok. Det positive er, at vi kun lukkede et mål ind, og at vi fik et point med herfra.

Hobro og Silkeborg deler point, og Silkeborgs Ronnie Schwartz siger tak for kampen til Hobros Edgar Babayan. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

- Det betyder ekstremt meget, at vi ikke tabte til Hobro, ellers havde det ikke hjulpet noget at vinde i Århus, siger Schwartz.

Schwartz har foruden udlandet tidligere spillet i både AaB, Randers, Esbjerg og Brøndby.

