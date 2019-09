Modetøjsforretning genåbnet efter 50 år: - Det er lykken

I år er det 50 år siden, at modetøjsforretningen Elle åbnede sin første butik i Aarhus.

- Det er en drøm. Det er virkelig et eventyr for mig, fortæller Annette Hoyer Bell, som var med til at designe og åbne butikken tilbage i 1969 på Nørregade i Aarhus sammen med Peter Steffensen.

Elle boutique kan ses i 1974´er kvarteret i Den Gamle By i Aarhus.

Den tidligere fotomodel har sammen med Den Gamle By fået lavet en tro kopi af den aller første Elle boutique.

Det er enestående at stå og se på den i dag. Annette Hoyer Bell, grundlægger, Elle.

- Den Gamle By har været så sjov at arbejde med på det her projekt. De så facaden og ville putte det på et museum. Så det er enestående at stå og se på den i dag, siger Annette Hoyer Bell.

Hun er stolt over, at hendes drøm og værk vil leve videre i Den Gamle By.

- Jeg har kreeret T-shirts for 50 år siden, at de er blevet så berømte og populære, at nu er de på et museum. Og det bliver de for resten af tiden, fortæller den tidligere butiksindehaver.

Ved særlige lejligheder kan man komme ind i Elle i Den Gamle By.

Og selvom det næsten ikke til at sætte ord på den følelse, som det giver Annette Hoyer Bell at stå foran butikken i dag, så kan det siges ret kort.

- Det er simpelthen lykken, siger Annette Hoyer Bell.

Elle boutique kan ses i 1974´er kvarteret i Den Gamle By.