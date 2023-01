Uffe bygger på 100 kvm miniatureland

- Men det er ikke altid så let, mener Hans Stückler, der også er medlem af klubben.



- Her kan det jo også ske, at der er et tog, der er gået i stå på sporet, eller at der er en, der lige skulle ud at tisse, fortsætter han.



Han mener derfor også at have fået mere forståelse for, hvorfor der nogle gange er forsinkelser på virkelighedens jernbanenet.

Direkte inspireret af virkeligheden

I landskabet, der er inspireret af stationsbyer som Randers, Langå, Fårup, Thisted og Skagen, kan man også finde klubmedlemmernes egne huse eller huse, de kender.

For eksempel så Uffe Pedersen et flot hus i Skagen, som det også lykkedes ham at finde nogle arkitekttegninger af.

- Så finder du et eller andet virkeligt mål, og dividerer det med 87, og så er det ganske nemt, mener han.