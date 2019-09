Mobiltelefonen er en dræber på vejene

Uopmærksomhed skyldes ikke, som mange fejlagtigt tror, ting uden for bilen. 70% af de ting, der tager opmærksomheden findes i bilen. Det kan fx være at:



du taler i telefon eller læser/skriver SMS

du indstiller GPS eller radio

du samler ting op fra gulv eller handskerum

du spiser eller drikker

du tager dig af urolige børn eller taler med dine medpassagerer

du har tankerne et helt andet sted eller er stresset



Du ved godt, det er farligt. Og alligevel kan du måske ikke helt sige dig fri for at have gjort nogle af tingene. Måske prøver du at kompensere ved at sætte farten ned imens, men det er ikke altid nok til at forhindre risikoen for ulykker. Risikoen for ulykker øges markant fordi man reagerer for sent og for langsomt på uventede situationer. Og har du ikke øjnene med dig, når du måske slet ikke at reagere!

Kilde: Rådet for Sikker Trafik