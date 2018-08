Taget med 148 km/t på ringvej: - Han får en hilsen i sin e-Boks

Østjyllands Politi har fredag været ude med fotovognen, og fælden er klappet for nogle enkelte på Viby Ringvej. Og særligt en bilist havde speederen for langt i bund.

- Vedkommende kørte 148 km/t et sted, hvor man må køre 70, siger Jeanette Løv Rasmussen, der er pressekoordinator hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Den høje fart og dermed markante overtrædelse af færdselsgrænsen får store konsekvenser for bilisten:

- Hvis man kører 148, så står man umiddelbart til ubetinget frakendelse af kørekortet, og man får en hilsen fra politiet i sin e-Boks, siger Jeanette Løv Rasmussen.

Vi vurderer, at der er et særligt behov for, at vi er til stede. Østjyllands Politi

Viby Ringvej er et af de steder, hvor politiet ofte befinder sig med fotovognen. Fredag blev 31 bilister taget for at høre for hurtigt. Udover bilisten der kørte 148 km/t blev en taget med 117 km/t og en tredje med 115 km/t.

- Det er en strækning, hvor vi løbende og hyppigt har en vogn stående. Vi vurderer, at der er et særligt behov for, at vi er til stede, fortæller Østjyllands Politi.

Den samme form for hyppig fartkontrol har de syv andre veje i Østjyllands Politikreds.

