Mistænksom tandlæge afslørede fusker: Mand blev anholdt i venteværelse

En tandlæge er årsag til, at en 45-årig mand, der opholder sig ulovligt i landet, nu er anholdt, mens hans sag forelægges for Udlændingestyrelsen.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Tandlægen, der har klinik i det nordlige Aarhus, kontaktede torsdag politiet, fordi hun havde mistanke om, at en af hendes kunder ikke var den, han udgav sig for at være.

Blev mistænksom mellem behandlinger

Den 45-årige mand havde i mandags været forbi tandlægen og identificeret sig med en sundhedskort, som passede på én af de kunder, klinikken allerede havde i systemet.

Manden fik taget nogle røntgenbilleder, som han betalte for kontant, og det blev aftalt, at han skulle komme tilbage torsdag og blive behandlet for det, som røntgenbillederne viste.

Tandlægen var dog i mellemtiden blevet i tvivl om, hvorvidt der var tale om den rigtige person.

Fremviste helt forkert sundhedskort

Manden skulle ifølge sundhedskortet være 26 år gammel, men lignede én over 40. Han talte væsentligt dårligere dansk, end tandlægen huskede fra tidligere besøg, og de nye røntgenbilleder passede ikke med tidligere røntgenbilleder.

Tandlægen behandlede derfor ikke manden, men kontaktede i stedet politiet. Da patruljen kom til stedet, sad manden i klinikkens venteværelse. Han blev bedt om at legitimere sig, og fremviste det samme sundhedskort, der tilhørte en person på 26 år.

Flere falske papirer

Manden blev anholdt med henblik på konstatering af hans identitet.

I forbindelse med visitation af manden blev der fundet et buskort med et andet navn og fødselsdato, end det der fremgik af sundhedskortet, en græsk opholdstilladelse og endnu et dansk sundhedskort.

Politiet fandt frem til, at den anholdte var en 45-årig mand fra Indien, der opholder sig ulovligt i landet, og manden er altså nu tilbageholdt af politiet, mens hans sag forelægges for Udlændingestyrelsen.