Misforståelse i sag om ny sti: Jens er rykket indenfor igen

Torsdag kunne TV2 ØSTJYLLAND fortælle, at der ifølge Aarhus Kommune er tale om en misforståelse i sagen, hvor Jens Pilemand Ottesen fra Solbjerg torsdag protesterede mod en ny sti ved Solbjerg Hedevej.

De, der har givet byggetilladelse i kommunen, har tolket lokalplanen forkert. Man kan jo kun ryste på hovedet. Jens Pilemand Ottesen, Solbjerg

- Der er tale om en misforståelse, som vi nu får afklaret. Vi ønsker på ingen måde at genere naboerne med sådan en forbindelse, og det er hverken i vores eller Jens' interesse at få den her sti, fortæller sektionsleder i Børn & Unges planlægningsafdeling, Henrik Rudfeld.

I lokalplanen er der krav om en stiadgang til en ny daginstitution i området, hvilket er blevet fortolket på anden vis.

Ryster på hovedet

Kravet er altså ikke ensbetydende med en lang stiforbindelse forbi Jens Pilemand Ottesens hus.

- Det lyder som om, at der er en masse mennesker, der ikke har kigget ordentligt efter, og at der er blevet brugt rigtig mange kræfter, timer og besvær i sagen, fortæller Jens Pilemand Ottesen.

På trods af regnen sad han torsdag indtil klokken 14.30, hvor entreprenørerne havde fyraften. Fredag er han rykket indenfor igen og glæder sig over sagens udvikling.

Med sin kaffekop og campingstol protesterede Jens Pilemand Ottesen foran bulldozeren.

- De, der har givet byggetilladelse i kommunen, har tolket lokalplanen forkert. Man kan jo kun ryste på hovedet, fortæller han.

Ifølge Jens Pilemand Ottesen skulle den nye sti have kostet 100.000 kroner, som kom fra den nye daginstitutions budget.

- Nu kan de måske bygge mere legeplads, fortæller Jens Pilemand Ottesen.