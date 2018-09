Mink levede i fangenskab: Nu har de set verden for første gang

Otte små grå poter trisser hen over græsset for første gang i AQUA Akvarium og Dyrepark. Det er faktisk første gang i deres levetid, at de er ude i den virkelige verden. Indtil nu har de boet i et bur på Foulum Forskningscenter. De har aldrig før hverken prøvet at løbe, svømme eller klatre.

Men det er noget, som Morten Wissing, zoolog i AQUA forsikrer, at de hurtigt får lært.

- Mink er utrolig tilpasningsdygtige. Selvom deres verden hidtil kun har bestået af tremmer og tubemad, så skal deres instinkter nok hurtigt tage over. Lige nu er de lidt tykke og har ikke muskler til at være aktive så længe ad gangen, men der vil ikke gå lang tid, før de opdager, at de faktisk er skabt til at svømme og klatre, siger han i en pressemeddelelse.

Der lever i alt 160.000 mink frit i den danske natur til trods for, at alle mink i Danmark er invasive dyr, da de ikke oprindeligt hører til i den danske natur. Bestanden af mink i Danmark er importeret fra Nordamerika til pelsproduktion.

Invasive arter Arter der spredes ved menneskelighjælp, og som ikke naturligt vil kunne befinde sig til Danmark. Tilpasningsdygtige arter overlever i de nye omgivelser og bliver ofte en trussel for den naturlige bestand af dyr.

Netop pelsproduktionen og de levevilkår, som minkene har, er før blevet kritiseret af blandt andet dyreværnsforeningen Anima.

- I minkproduktion holder man dyr fanget, og mink er jo vilde dyr, og når man tager et dyr, der er vant til at leve på to til tre km2, og propper det ind i et lille bur, der ikke er større end en udfoldet avis, så kommer der en masse skader på dyrene, har Peter Steffensen fra Anima tidligere udtalt til TV2 ØSTJYLLAND.

Nu er burene skiftet ud med et større og mere frit et af slagsen for to af minkene, som allerede viser gode tilpasningstegn.

- Der er krudt i hannen, men hunnen var lidt tilbageholdende i starten. Nu er de begge i fuld gang med at afmærke deres nye territorium og leger på livet løs. Det er et glimrende tegn på, at de tilfredse med deres nye omgivelser, siger Morten Vissing.

Selvom der er tale om tilpasningsdygtige dyr, så er en stor del af invasive arter en trussel for den normale bestand i Danmark. Men AQUA ønsker at lære sine gæster om både invasive og hjemmehørende dyrearter.

