Ministerbesøg i Cirkus i Gellerup: Kultur kan altså noget

Fredag eftermiddag har børnecirkusset i Gellerupparken, Cirkus Tværs, haft besøg af kulturminister, Mette Bock, som er på rundtur i Danmark for at se eksempler på, hvor kultur og kunst gør en indsats for socialt udsatte boligområder.

Ministeren glæder sig over, at det er muligt, at kunst og kultur kan bidrage til andet end blot underholdning

- Kunst og kultur kan altså noget. Og i en tid hvor vi bruger rigtig meget krudt på, at der er en masse ting, vi ikke vil have, og noget vi skal bryde ned, så er der også noget, der skal bygges op, der er kunst og kultur rigtig godt, udtaler Mette Bock til TV2 ØSTJYLLAND.

Fire af de unge artister til opvisning for ministeren

Og Mette Bock mener, at det er et spændende alternativ til de traditionelle integrationsprojekter:

- Det her er ikke et integrationsprojekt, det er et kulturprojekt, men det har nogle afledt effekter, som handler om integration, det er der, jeg synes, det bliver spændende, udtaler hun.

Cirkusset kommer først

Også lederen for projektet, Søren Stockmar, ser mulighederne ved ministerens besøg i cirkusset:

- Vi har været glade for, at ministeren ville besøge os, vi er rigtig glade for, at vi kan fortælle hende og dermed noget af Danmark, hvad det er vi laver, siger han.

For ham handler det om, at børnene kommer og laver cirkus og understreger, at det er netop dette initiativet koncentrerer sig om, men sideeffekterne er et plus:

- Det her cirkus vi går og laver, det har nogle rigtig gode effekter på sidelinjen. Børn snakker på kryds og tværs af kulturer og sprog

Det er bare en bonus, vi får med, siger Søren Stockmar.

Mette Bock fik lov til at deltage i nogle af aktiviteterne

Vil mærke det på egen krop

For Mette Bock er det vigtigt, at hendes viden omkring initiativer i sociale boligområder ikke kun kommer fra læsningen. Hun sætter pris på at opleve det i praksis:

- Når man læser om det, er det teoretisk og på afstand. Kommer du ud og mærker det på egen krop, så får man noget helt andet med sig. Sådan et besøg som det her, det glemmer jeg ikke lige med det samme, forsikrer hun.

Men til trods for, at oplevelsen ikke bliver glemt af ministeren, så kan hun ikke garantere, at det bliver brugt til noget konkret tilbage på Christiansborg.

