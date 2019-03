Minister skal forklare forløb i lyn-dom til lastbilchauffør

- Jeg kan ikke få det til at passe, at det er normal retspraksis, at en dansk statsborger kan blive dømt så hurtigt i et andet EU-land, og at de pårørende ikke er blevet ordentligt orienteret undervejs.

Sådan siger Hans Kristian Skibby (DF), medlem af Folketinget og Retsudvalget, til TV2 ØSTJYLLAND.

Udtalelsen kommer i kølvandet på historien om en 54-årig lastbilchauffør fra Aarhus-området, der lige nu sidder fængslet i Sydfrankrig. Idømt otte års fængsel og en million-bøde.

987 kilo hash i lasten

Den mandlige lastbilchauffør, som vi i artiklen her kalder T, blev taget ved grænsen mellem Frankrig og Spanien med 987 kilo hash i lasten. Selv siger lastbilchaufføren, at han intet anede om, at der gemte sig ulovligheder mellem de appelsiner, han havde med i lastbilen.

Siden anholdelsen har lastbilchaufføren ifølge sin kæreste Gitte Thoft ikke fået lov til anden kontakt til sine pårørende end tre minutters telefonsamtale og et brev til hende.

Gitte Thoft viser brevet fra sin kæreste, der sidder fængslet i Frankrig frem. Af hensyn til ham har vi valgt at sløre hans ansigt på billeder samt undlade at nævne hans navn. I stedet kalder vi ham "T".

Brevet er skrevet fem dage efter anholdelsen.

Selvom der intet stod om det i brevet, blev den 54-årige lastbilchauffør allerede dagen efter, brevet er skrevet, slæbt for retten og idømt otte års fængsel og en bøde på to millioner euro.

Er reglerne fulgt?

Og det er det, som Hans Kristian Skibby vil have svar på. Hvordan kan det lade sig gøre så hurtigt, og har lastbilchaufføren fået en retfærdig rettergang, hvor de pårørende også har været ordentligt orienteret undervejs.

T havde kun været ansat i 14 dage hos den nye vognmand, da tolderne fandt næsten et ton hash i hans lastbil. Her ses han foran det hjem, han deler med sin kæreste gennem 11 år, hvor parret blandt andet har opstaldning af heste.

Derfor har han nu sendt et udvalgsspørgsmål til justitsmister Søren Pape Poulsen fra Det Konservative Folkeparti.

Hans Kristian Skibby understreger, at han ikke kender sagen ud over det, han har kunnet se og læse her på TV2 ØSTJYLLAND, og at han på ingen måde beder ministeren om at tage stilling til skyldsspørgsmålet.

- Det har vi ikke belæg for, men jeg vil gerne have ministeren til at undersøge, om sagens forløb er sket korrekt, og om reglerne er overholdt. En forsvar skal have tid til at indhente oplysninger og forberede retssagen, og det kan man normalt ikke gøre på en uge, siger Hans Kristian Skibby.

Ansat hos ny vognmand

Hele forløbet tog sin begyndelse i februar, da T ifølge Gitte Thoft blev ansat hos en ny vognmand. Efter et årti med ture i primært Norge og Sverige ville han prøve noget nyt. Hurtigt blev han sendt med flyveren til Spanien for at køre en lastbil hjem til Danmark.

Gitte Thoft er dybt chokeret over, at hendes kæreste måske først kommer hjem om otte år.

Hjemme i Danmark blev Gitte Thoft urolig, da hun pludselig ikke længere kunne få fat i ham.

- Der er ingen kontakt til hans telefon, selvom jeg prøver igen og igen. Til sidst ringer jeg til hans telefonselskab, husker hun.

Skjult hash

Men det er ikke T's telefon, den er gal med. Da han den 26. februar kører over grænsen mellem Spanien og Frankrig, bliver han stoppet af tolderne, som gennemroder lastbilen, T har hentet i Malaga.

De finder 987 kilo hash, som ifølge franske medier var skjult i vinkartoner mellem de citroner og appelsiner, T fragtede.

T erklærer sig uskyldig og forklarer, at han intet kender til den skjulte hash, men bliver anholdt og varetægtsfængslet. En uges tid efter bliver han idømt otte års fængsel.

Torsdag har Gitte Thoft fået af vide af den danske ambassade i Frankrig, at sagen er anket.