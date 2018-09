Urørt skov indviet i Randers: - Et sted hvor eventyret og arterne findes

Gamle træer og døde stammer med plads til forskellige dyr og planter skal fremover kunne ses i en såkaldt urørt skov i Randers.

I dag bliver en af dem indviet med besøg af miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), der ligger vejen forbi Indskovene ved Randers, der er en af de statsskove, der i fremtiden bliver urørt skov.

- Det er fantastisk at gå fra en kulturskov og ind i en urørt skov, hvor eventyret findes, hvor arterne findes, og hvor man virkelig har mulighed for at gå på opdagelse, fortæller han.

Det er fantastisk at gå fra en kulturskov og ind i en urørt skov, hvor eventyret findes, hvor arterne findes, og hvor man virkelig har mulighed for at gå på opdagelse. Jakob Ellemann-Jensen (V), miljø- og fødevareminister

Peter Brostrøm, som er skovrider, viste Jakob Ellemann-Jensen og Carsten Bach forskellen på en urørt skov og en kulturskov.

- Man kan se, at det er noget fattigt. Der er ingen rådne grene, væltede træer eller dødestående træer, fortæller han.

Øge biodiversiteten

​Det er et statsligt skovareal på 10.000 hektar, som svarer til 125 parcelhusgrunde eller 40 millioner skriveborde, der bliver taget ud af kommerciel drift for at give dyr og planter nye og bedre levevilkår.

Læs også De er ikke syge, de skal ikke have medicin - de er bare kede af det

- Det er nødvendigt, fordi vi skal passe på de arter, som vi har. Vi skal sikre, at de arter, som er ved at være lidt for sjældne har plads til at være et sted. Det har de ikke, hvis de er i en alt for kulturel skov. De har brug for rådne træer og løse grene, siger han.

Carsten Bach, der er natur- og miljøordfører i Liberal Alliance mener også, at urørt skov vil styrke biodiversiteten.

- Urørt skov gør, at naturen får en væsentlig øget biodiversitet. Det giver en øget mangfoldighed af arter – både af dyr og planter og ned til små insekter og svampe.

Målet er at skabe fremgang og bedre tilgængelighed til naturen.

Man må gerne færdes i urørt skov

Flere urørte skove er en del af Naturpakken, som blev indgået mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i 2016. Målet er at skabe fremgang, bedre tilgængelighed til naturen og styrke biodiversiteten.

Perspektivet er, at vi gerne vil højne biodiversiteten, og det gør man bedst ved at lade skoven være og passe sig selv. Jakob Ellemann-Jensen (V), miljø- og fødevareminister

- Perspektivet er, at vi gerne vil højne biodiversiteten, og det gør man bedst ved at lade skoven være og passe sig selv.

- Det er ikke noget, man gør på en formiddag, men hvis den får lov til at passe sig selv, så hjælper det på de arter, som vi gerne beskytter, siger Jakob Ellemann-Jensen (V).

Læs også VIDEO: Her ankommer dronning Margrethe til Silkeborg

Det vil stadig være tilladt for borgere at bevæge sig i urørt skov. Ligesom, at mindre naturpleje for at gavne biodiversiteten, er tilladt.

- Der skal stadig være stier, der er åbne, så danskerne stadig kan komme rundt og opleve helt fri og vild skovnatur, fortæller Carsten Bach, natur- og miljøordfører fra Liberal Alliance.

Skoven blev indviet med besøg af miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Skoven bliver taget ud af kommerciel drift for at give dyr og planter nye og bedre levevilkår.

Flere urørte skove er en del af Naturpakken, som blev indgået mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i 2016.

Indskovene har været udpeget siden 1994.

Turen skal give ministeren et indblik i, hvordan fremtidens skove kan komme til at se ud.