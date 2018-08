Minister om E45-udvidelse: - Vi skal videre!

Det var en yderst tilfreds trafikminister, der mandag besøgte vejarbejdet på E45 ved Skanderborg.

Her er Vejdirektoratet i øjeblikket i gang med at udvide motorvejen til seks spor.

Under besøget glædede trafikminister Ole Birk Olesen (LA) sig over, at arbejdet indtil videre er skredet hurtigere frem, end tidsplanen ellers kræver.

- Jeg er super tilfreds. Nogle gange bliver det offentlige beskyldt for, at alting går i skuddermudder. Hos Vejdirektoratet går tingene rigtigt tit rigtigt godt. Nogle gange endda hurtigere end planlagt.

Yderligere to etaper

Tilbage i juni blev de ekstra spor åbnet for trafik på strækningen mellem Skanderborg Nord og Aarhus Syd.

Nu venter der yderligere to etaper lidt sydligere på motorvejen, inden arbejdet på hele den 15 kilometer lange strækning er færdigt.

Strækningen ved Skanderborg er kun en del af den samlede udvidelse, som står på trafikministerens ønskeseddel.

Under mandagens besøg ved motorvejsbyggeriet fik Ole Birk Olesen selskab af DF's transportordfører, Kim Christiansen.

De to borgerlige politikere håber begge, at der senere bliver afsat penge til at udvide E45 med ekstra spor på hele strækningen mellem Vejle og Randers.

- Alle os, der skal til og fra arbejde, vi spilder vores tid. Det koster samfundet penge. Vi har ikke råd til andet end at lave den udvidelse, siger Kim Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hele motorvejsstrækningen ved Skanderborg står efter planen klar i efteråret. Det er den hurtigste motorvejsudvidelse, Vejdirektoratet nogensinde har gennemført.