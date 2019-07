Minister kritiserer letbanedirektørs forkerte udtalelser

Lørdag formiddag blev en norsk familie ramt af et Letbanetog ved Trustrup på Djursland, hvor en 32-årig mand og hans syvårige søn mistede livet.

Kort tid efter ulykken gik Havarikommissionens undersøgelser i gang. For transportminister Benny Engelbrecht (S) er det vigtigt at komme til bunds i undersøgelserne, før der kommer udtalelser om fakta og årsager til ulykken.

- Jeg vil gerne understrege, at det vigtigste er at sikre, at vi kommer til bunds i, hvorfor ulykken præcist skete, siger han og fortsætter:

Jeg synes, at det er meget utilfredsstillende, at vi som myndighed ikke holder os til, at Havarikommissionen bliver færdig med deres arbejde. Benny Engelbrecht (S), Transportminister

- Jeg kan konstatere, at undervejs i arbejdet er letbanen kommet til at give nogle tekniske informationer, som ikke har været retvisende. Jeg synes, at det er meget utilfredsstillende, at vi som myndighed ikke holder os til, at Havarikommissionen bliver færdig med deres arbejde.

Fejl i udtalelser

Kort tid efter ulykken udtalte letbanedirektør Michael Borre, at hvis der var signalfejl, ville systemet registrere det og dermed automatisk nødbremse.

Det er selvfølgelig uheldigt, at jeg får sagt noget, som ikke er præcist korrekt. Michael Borre, direktør, Aarhus Letbane

- Det er selvfølgelig uheldigt, at jeg får sagt noget, som ikke er præcist korrekt, siger Michael Borre til TV2 ØSTJYLLAND.

Og han mener ikke, at han har udtalt sig om årsagerne.

- Jeg har ikke udtalt mig om, hvad der har været årsag til ulykken. Jeg kan konstatere, at overkørslen nu virker, som den skal, derfor har vi genoptaget driften, forklarer han.

Benny Engelbrecht (S) håber, at alle nu vil afvente Havarikommissionens undersøgelse.

- Jeg appellerer til alle, at vi nu lader Havarikommissionen blive færdig. Når de er kommet med deres konklusioner, vil jeg gå videre med det til Folketingets partier og indkalde dem til en bredere drøftelse om, at vi sammen sikrer, at ingen overkørsler kan være farlige.

