Minister kritiserer kommunerne: - Der er ikke styr på brandsikkerheden

Efter at tre ældre personer mistede livet i plejehjemsbranden på Farsøhthus i Allingåbro sidste år, har transport-, bygge- og boligministeriet undersøgt brandsikkerheden på de danske plejehjem.

Og brandsikkerheden på landets plejehjem er for dårlig. Så kontant lyder udmeldingen fra ministeren Ole Birk Olesen (LA).

Jeg er ekstremt overrasket. Jeg forventer af kommunerne, at de kender reglerne på området. Ole Birk Olesen (LA), Transport-, bygge- og boligminister

- Vi har fået svar fra lidt over halvdelen af kommunerne, og det tyder på, at det står virkelig alvorligt til med brandsikkerheden ude i kommunerne. De har simpelthen ikke styr på det, siger han

Kommunerne skal overholde reglerne, og ministeren holder nu pegefingeren løftet mod dem.

Plejecenteret Farsøhthus brændte ned den 3. august sidste år.

- Vi har måtte sende et brev til stort set alle kommuner om, at de har ulovlige forhold hos sig, og at de venligst bedes redegøre for, hvornår de har tænkt sig at gøre noget ved det, siger Ole Birk Olesen til TV2 ØSTJYLLAND.

De samme mangler flere steder

Efter branden på plejehjemmet i Allingåbro viste undersøgelserne, at der ikke var noget automatisk sprinkleranlæg, selvom der skulle være det.

Og det er ifølge transport-, bygge- og boligministeren en af de mest gennemgående mangler i de plejehjemsboliger, der er en del af undersøgelsen.

Tre kvinder på 91, 93 og 95 år mistede livet, da branden brød ud.

- Jeg er ekstremt overrasket. Jeg forventer af kommunerne, at de for det første kender reglerne på området, det er jo dem, der er bygningsmyndighed. For det andet at de har en vilje til at overholde reglerne, især når det gælder noget så vigtigt som brandsikkerhed, siger Ole Birk Olesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ministeriet vil nu undersøge, om der er behov for at stramme op på reglerne for brandsyn på plejehjemmene.

TV2 ØSTJYLLAND har kontaktet Kommunernes Landsforening for at få en kommentar på den hårde kritik, og de har meldt ud, at de i morgen fredag vil komme med en udtalelse.