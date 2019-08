Minister kræver forklaring i sag om oksekødsrapport

En rapport om oksekøds klimaaftryk udarbejdet af Aarhus Universitet har affødt omfattende kritik, og nu beder uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) universitetet om en forklaring.

Det skriver Information.

Avisen har afdækket, hvordan Aarhus Universitet har tilladt interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer at skrive hele afsnit i rapporten og desuden komme med rettelser.

Desuden har Landbrug & Fødevarer samt Danish Crown haft indflydelse på rapportens titel og forsidefoto og spillet en central rolle hele projektet.

Det er en afgørende forudsætning for, at forskerne kan bevare deres integritet og troværdighed i den samfundsmæssige debat, at der ikke kan rejses tvivl om forskningens uafhængighed. Ane Halsboe-Jørgensen

Begge organisationer har været en del af projektets styregruppe.

- Universitetet skal værne om universitetets og den enkeltes forskningsfrihed og videnskabsetikken, skriver Ane Halsboe-Jørgensen i et brev, som hun fredag har sendt til Aarhus Universitets rektor, Brian Bech Nielsen.

- Det er en afgørende forudsætning for, at forskerne kan bevare deres integritet og troværdighed i den samfundsmæssige debat, at der ikke kan rejses tvivl om forskningens uafhængighed.

Information har fået lov til at læse brevet fra ministeren.

Universitetets rektor Brian Bech Nielsen er ikke tilfreds med at forskere har ladet en interesseorganisation skrive med på en forskningsrapport. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Rapporten kritiseres for reelt at være ubrugelig

Rapporten fra Aarhus Universitet er lavet i samarbejde med en forsker fra DTU. Adskillige forskere har i Information kritiseret forskningen for at være uvildig på grund af Landbrug & Fødevarers samt Danish Crowns indflydelse.

Desuden er rapportens metode og konklusioner blevet kritiseret for at være så fejlbehæftede, at den reelt er ubrugelig.

Der er ingen grund til at være stolt af den sag her på vores vegne. Forløbet er simpelthen kritisabelt. Brian Bech Nielsen, rektor, Aarhus Universitet

Rektor Brian Bech Nielsen lægger ikke skjul på, at Aarhus Universitets egne retningslinjer er blevet brudt.

- Der er ingen grund til at være stolt af den sag her på vores vegne. Forløbet er simpelthen kritisabelt, siger Brian Bech Nielsen til Information.

- Det giver slet ikke nogen mening at tale om uafhængighed her.

Rapporten er finansieret af Kvægafgiftsfonden og Landbrug & Fødevarer.