Minister går ind i sag om diabetes teknologi

Det kunne være så nemt. En lille fastmonteret måle-nål i armen og et mobil-telefonlignende måleapparat viser på få sekunder diabetes-patienter, hvordan det står til med blodsukkeret.

Læs også Ingen vil betale - men diabetes-udstyr kan give milliongevinst

Men apparatet koster penge og de penge, er hverken kommuner eller regioner specielt interesserede i at betale. Dét på trods af, at de smarte stik-fri måleapparater ifølge både overlæger og sundhedsøkonomier kan spare patienter for følgesygdomme og samfundet for regningen ved de sygdomme på længere sigt.

Den lille stikfri glukosemåler består af to dele: En lille sensor med en lille måle-nål og et måleapparat på størrelse med en mobiltelefon. Sensoren bliver prikket fast på patientens overarm med måle-nålen, og selve sensoren sættes fast med plaster, som det ses på billedet.

Vil se på reglerne

Derfor går sundhedsminister Magnus Heunicke (S) nu ind i sagen om diabetes-måleudstyret.

- Det er vigtigt, at vi får taget grundlæggende hånd om problemstillingen på tværs af regioner og kommuner, da det jo netop er her, at borgere og patienter oplever udfordringer i dag, skriver han i et skriftligt svar til Sundheds- og Ældreudvalget.

Læs også Økonomi blokerer for hjælp til diabetespatienter

- Derfor vil en tydeliggørelse af reglerne vedrørende afgrænsningen mellem behandlingsredskaber og hjælpemidler også indgå i mine og regeringens fremadrettede overvejelser, hvor vi sammen med Social- og Indenrigsministeriet vil se på, hvordan vi kan tage hånd om de udfordringer, der er på området i dag, fortsætter han.

Når diabetes-patienten skal måle sit blodsukker, behøver hun ikke stikke sig. Hun fører blot måleapparatet, som ses på billedet, hen over den lille målenål, der sidder med plaster i huden. Herefter vises glukoseværdierne på apparatets skærm sammen med udviklingen over de seneste 8 timer. Senderen udskiftes hver anden uge og behøver ikke kalibrering.

Sparer penge

Fordelen ved det omdiskuterede diabetes-hjælpemiddel er, at patienterne slipper for at stikke sig for at presse blod ud til at måle deres blodsukker. Det betyder i praksis, at patienterne får et mere stabilt blodsukker.

Det har de bevis for på Regionssygehuset Silkeborg, hvor de i en periode udleverede de såkaldte flash glukosemålere til alle patienter med diabetes 1.

Læs også Mille-Marie må selv skaffe diabetes-udstyr - risikerer at blive snydt på nettet

- Undersøgelserne viser, at når vi tilbyder alle borgere i Silkeborg, der har behov for det, den elektroniske Flash blodsukkermåler, at de får en bedre blodsukkerregulering og en væsentligt bedre livskvalitet, forklarer ledende overlæge ved Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg Ulrik Fredberg.

- Man kommer til at spare penge i samfundet på den lange bane, for patienterne bliver mindre indlagt og de får færre senkomplikationer, så jeg synes næsten kun, det kan gå for langsomt med at man tilbyder alle denne her måler.

Patienter med type 1-diabetes, som ikke får en flash glukosemåler bevilget, kan ikke selv gå ud og købe en måler her i landet. Det skyldes, at firmaet bag ikke vil sælge dem til privatpersoner i Danmark.

Glukosemåler En Abbott Freestyle libre glukosemåler måler sukkerkoncentrationen i underhudens vævsvæske. Den består af en lille sensor med en lille måle-nål og et måleapparat på størrelse med en mobiltelefon. Sensoren bliver prikket fast på patientens overarm med måle-nålen, og selve sensoren sættes fast med plaster. Derefter fører man måleapparatet hen over sensoren i huden, hvorefter glukoseværdierne bliver vist på apparatets skærm, samt udviklingen over de seneste 8 timer. Senderen udskiftes hver anden uge og behøver ikke kalibrering.

Glad ordfører

Det er SF´s sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen (SF) der har spurgt sundhedsministeren til regionernes manglende brug af den moderne diabetes teknologi. Hun er begejstret for hans svar, men efterlyser også handling.

Læs også Nadja tvinges til at stikke sig med en nål i fingeren 12 gange dagligt

- De er rigtig godt at ministeren vil se på lovgivningen, for den fungerer tydeligvis ikke. Men det er ikke nok at se på. Vi bliver nødt til at sørge for, at patienterne i fremtiden får nøjagtigt de rigtige hjælpemidler i de rigtige situationer, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg kommer til at holde fast i denne her sag, indtil det er fuldstændig fast, at de her patienter, de får den rigtige hjælp, når de har brug for det og ikke skal kastes mellem kommuner og regioner. Jeg tror, den rigtige løsning er at beslutte sig for, at det enten er kommunen eller regionen, der skal udlevere, når lægen har ordineret.

Har diabetespatienter ikke den moderne flash glukosemåler, må de stikke sig i fingeren og presse blod ud på den gammeldags manér. Foto: Helle Brandstrup Larsen

I Danmark har omkring 25.000 voksne Type 1-Diabetes, men kun 12 procent af dem har fået bevilget den nye teknologi af deres respektive region.