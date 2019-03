Minister drages ind i sag om fængslet aarhusianer

Dansk Folkepartis medlem af Folketinget Hans Kristian Skibby har skrevet en mail til Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vedrørende den 54-årige lastbilchauffør fra Sabro ved Aarhus, der lige nu sidder fængslet i Frankrig.

I mailen har DF-politikeren spurgt ind til, om sagens forløb har været normal. Den mandlige chaufføren blev nemlig idømt otte års fængsel og en bøde på knap to millioner euro efter kun seks dages sagsbehandling.

- Jeg synes, det virker ganske underligt. Kan det virkelig være lovligt, at man får den form for sagsbehandling? Hvis man kom til Danmark fra Frankrig, så ville man jo trods alt have nogle rettigheder, hvis man er mistænkt i sådan en sag, siger Hans Kristian Skibby (DF) til TV2 ØSTJYLLAND.

Hans Kristian Skibby (DF) har sendt en mail til justitsminister Søren Pape Poulsen (K) angående sagen om den danske chauffør i Frankrig.

I slutningen af februar fik manden, som vi her i artiklen kalder T, en lyndom for at smugle knap et ton hash over grænsen mellem Spanien og Frankrig. Seks dage efter sin anholdelse blev han dømt til otte års fængsel og en bøde på knap to millioner euro.

En mærkelig situation

Siden har hans kæreste på 11. år kæmpet for at få ham til Danmark og afsone uden held, og det har sat sine spor hos Gitte Thoft, der er kærester med T.

- Det påvirker mig meget. Jeg har tabt seks kilo. Jeg har fyldt 55 liter benzin på min dieselbil. Jeg har glemt mine varer i Netto. Jeg er meget fokuseret på sagen, men glemmer andre ting, siger Gitte Thoft til TV2 ØSTJYLLAND.

Billedet er af T, der er halvt grønlænder.

Hverken politiet eller Udenrigsministeriet har angiveligt kunne hjælpe. Nu får hun dog hjælp fra Christiansborg.

- Det er jo en tragisk situation. Jeg ved ikke, om han har været med i noget ulovligt eller ej, men den måde det er foregået på med så kort en sagsbehandling, det kan jeg ikke få til at passe med dansk lovgivning og de rettigheder, man har, siger politikeren.

Justitsministeren har otte dage til at svare på spørgsmålene fra Hans Kristian Skibby (DF), og Gitte Thoft har store forventninger.

Da den fængslede dansker har valgt at anke sagen, som derfor fortsat er i gang, kan ministeren hverken kommentere på eller blande sig i den.

- Når sagen er færdig, vil jeg gerne stille konkrete spørgsmål til den. Jeg undrer mig over, at man kan have sådan en hurtigt fængsling, siger Hans Kristian Skibby TV2 ØSTJYLLAND.

Selv har hun været i kontakt med Den Danske Ambassade i Paris så sent som i går torsdag, efter en repræsentant fra ambassaden var til møde med T og hans franske sagsbehandler og advokat.