Mindre specialundervisning: - Højskolen vendte min datters nedtur

Et højskoleophold er for de fleste en tid, hvor man kommer ud og står på egne ben og får et fællesskab med mennesker fra alle egne i landet.

For mennesker med særlige udfordringer er det måske endda en endnu større oplevelse at tage på sådan et ophold.

Men nu vil Kulturministeriet afskaffe den paragraf, som giver højskolerne midler til at udføre specialundervisning for elever med lettere handicap, og de vil skære i midlerne til specialundervisning af elever med svære handicap.

For Marianne Bendts datter, Tanja Bendt, som lider af Downs Syndrom, så var det en oplevelse, der var nødvendig for, at hendes hverdag skulle blive overskuelig igen.

Havde hun ikke været afsted på højskole, så tror jeg, hun var endt på den lukkede. Marianne Bendt, mor til Tanja

- Hun havde problemer med venner og kærester, og hun var simpelthen kommet ned af en ubehagelig sidevej. Hun måtte væk og få noget luft, siger Marianne Bendt til TV2 ØSTJYLLAND.

De valgte at sende Tanja Bendt på Djursland Folkehøjskole i tre måneder, men da de skulle hente datteren hjem igen til jul, endte de med at skrive under på en seks måneders forlængelse:

- Hun ville ikke med hjem, hvis hun ikke fik lov at komme tilbage, det var hendes store vending at være deroppe, fortæller Marianne Bendt.

Problematisk for specialundervisningen

En del af Kulturministeriets plan går ud på, at de vil skære i specialundervisningen for de mest udfordrede elever med 20%.

Ifølge forstander på Djursland Folkehøjskole, Heidi Vølcker, vil dette have stor betydning for højskolelevernes specialundervisning:

- Uanset hvilken type lektion det handler om, så er der en særlig forberedelse, der skal til for at tilgodese de handicappede elever. Med det her så bliver det blot til ekstra hænder i undervisningen, og det er helt klart en hjælp, men det er ikke specialundervisning, siger Heidi Vølcker.

Vi bruger hver en krone. Jeg ved ikke, hvordan vi skal skrue en model sammen uden de 20 pct. Heidi Vølcker, forstander

Heidi Vølcker er bekymret for, hvad det vil komme til at betyde for, om eleverne overhovedet vil vælge et højskoleophold, hvis specialundervisningen bliver nedprioriteret.

- Som det er i dag smider vi ikke med pengene. Vi bruger hver en krone på at føre god højskole. Jeg ved ikke, hvordan vi skal skrue en model sammen uden de 20 pct. Det vil betyde en forringelse, og så ved jeg ikke om eleverne vil komme hos os længere, siger Heidi Vølcker.

Vender nedturen

En undersøgelse fra VIVE viser, at handicappede føler sig langt mere ensomme, har dårligere helbred og et lavere uddannelsesniveau. Og Marianne Bendt er ikke meget i tvivl om, hvad højskoleopholdet gav datteren, Tanja.

- Havde man ikke haft tid til at rumme hendes nedture, så havde hun ikke fået det samme ud af det. Og havde hun ikke været afsted på højskole, så tror jeg, hun var endt på den lukkede, siger Marianne Bendt.

Tanja Bendt hat grundet højskoleopholdet fundet ud af, at hun holder meget af naturen, og derfor er hun startet i arbejde i en skov. Marianne mener, at højskolen er det eneste, man kan tilbyde handicappede, som har det svært:

- Hvor sender man hende ellers hen? Der er ikke andre steder at søge hen. Det blev hendes positive vending. Jeg hentede en pige, der dansede som sommerfugl i højskolens teateropsætning, fortæller Marianne Bendt.