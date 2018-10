Mindre plast: Samtlige husstande i hel kommune får en gratis stofpose

400 år. Så lang tid tager det for en plastikpose at blive nedbrudt i naturen, og plastik kommer der mere og mere af på Jorden. Det er af samme årsag et tema, som ofte er på dagsordenen i disse år.

På Samsø har man, for at undgå den store brug af plastik, skabt en bæredygtig bomuldsbærepose.

Læs også Kommune får som den første 100 procent stabil internetdækning

Bag projektet står PlastReduktion Samsø, og de har fået tilskud fra NRGI til at fremstille de bæredygtige poser.

- Det, der skal ske, er, at vi gerne vil have udfaset alle plastik bæreposer på Samsø, så derfor har vi haft et samarbejde gennem 1,5 år med diverse supermarkeder og handelsstandsforeningen om, hvordan vi kunne lave en pose, som kunne tilgodese folk, så de ville tage den med, når de skulle ud at handle, fortæller Jette Søgaard fra PlastReduktion Samsø til TV2 ØSTJYLLAND.

Det, der skal ske, er, at vi gerne vil have udfaset alle plastik bæreposer på Samsø, Jette Søgaard, PlastReduktion Samsø

De ønsker, at samtlige samsinger skal gå fra at benytte en plastikbærepose til at benytte de nye alternativer.

Gratis for samsinger

Bor man på Samsø kan man få udleveret en pose helt gratis, er man derimod interesseret som turist eller fritids samsing, så må man betale 60 kroner for en pose.

NRGI har givet penge til projektet, og det har muliggjort, at samtlige husstande på øen kan få uddelt bomuldsposen gratis. Og det er generelt gået godt med uddelingen af poser.

00:38 VIDEO: Jette Søgaard forklarer, hvordan reglerne er omkring Samsøposen. Luk video

- I går udleverede vi 83 poser, og jeg tror, vi har udleveret langt over 100 i dag. Og vi skal gerne have udleveret 1900, fordi så mange husstande er der på Samsø, fortæller Jette Søgaard.

Hun sidder personligt og udstreger, hvilke husstande der har afhentet de gratis poser.