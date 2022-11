Mindedag for dødfødte: Skal ikke være tabu at miste et barn

Anja Vamberg fortæller, at sorgen over at miste et barn følger forældrene og søskende i lang tid. Derfor er det vigtigt at turde tale om det.

- Forældrenes sorg er altoverskyggende i en meget lang periode, siger hun.

Alberte Frisdahl Kragh håber, det i fremtiden bliver nemmere at tale om det at miste et barn, selvom det er et svært emne.

- Der er mange, der synes, det er svært at snakke om. Det er et emne, der bliver holdt lidt hemmeligt, siger hun.

Torsdag blev der tændt lys for de børn, der er dødfødt eller født kort efter fødslen på Aarhus Universitetshospital. Det skete i forbindelse med International Præmatur Dag torsdag.