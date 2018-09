Stort set alle danskere har et forhold til Kim Larsen, der søndag morgen sov stille ind omgivet af sin nærmeste familie. Kim Larsen blev 72 år. Han døde af kræft.

Læs også Kim Larsen er død

En af de danskere, der har et helt særligt forhold til nationalskjalden, er Sussi Lindgren fra Ulstrup. Da hendes far døde for halvandet år siden, brugte hun Kim Larsens til at komme gennem sorgen. Det gør hun stadig.

- Det var et stort savn for mig at miste min far. Jeg føler, at min far har været her, når jeg har lyttet til Kim Larsen. Min far og jeg har altid lyttet til Kim Larsens musik sammen, siger Sussi Lindgren til TV2 ØSTJYLLAND.

Sussi Lindgren skrev denne besked i tråden, da TV2 ØSTJYLLAND lagde artiklen om Kim Larsens død på Facebook.

Sussis far nåede også at blive 72 år. Han døde også af kræft.

- Jeg synes selv, at Kim Larsen og min far mindede meget om hinanden. Da min far var på hospice den sidste tid, så var Kim Larsens musik det eneste, der gjorde ham glad. Man glemmer alt om sygdom, når man hører Kim Larsen musik, siger Sussi Lindgren.

Sussi Lindgren hører Kim Larsen, når hun besøger sin far på kirkegården.

Musik på kirkegaard

Hun må flere gange gennem samtalen kæmpe med tårerne, da TV2 ØSTJYLLAND kontakter hende søndag.

- Jeg spiller altid Kim Larsen på telefonen, når jeg besøger min far på kirkegården. Så sidder jeg bare lige så stille og lytter. Minderne har jeg lov at have, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Min far lever videre i Kim Larsens musik. Det er derfor, jeg bliver jeg bliver så rørt

Sussi Lindgren, der til daglig arbejder som løn- og HR assistent i Den Gamle By i Aarhus, så sidst Kim Larsen, da han spillede i Tivoli Friheden for et par år siden.

- Der tænkte jeg, at han så gammel ud. Han kom ud på scenen med sin stok, og sagde han: 'Ja, I skal sgu ikke grine. I bliver også gamle engang', siger Sussi Lindgren.

Kan bringe folk sammen

Som mange har Sussi Lindgren hørt Kim Larsens mere eller mindre gennem hele livet.

- Jeg vidste godt inderst inde, at det gik den vej. Jeg tror bestemt, at hele Danmark er i sorg, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Kim Larsen ramt af kræft: Aflyser sine koncerter

For Sussi Lindgren har Kim Larsens musik en egenskab, der skiller sig ud fra mange andre kunstnere.

- Han kan bringe folk sammen. Når man lytter til hans tekster, får han nogle budskaber ud. Vi skal tro på det her med fællesskab og lade være med at gå rundt og have så ondt i røven, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Sussi Lindgrens yndlingsnumre med Kim Larsen er Midt om Natten, Papirklips og et nummer, der har en særlig betydning i dag: Om lidt (bliver her stille).