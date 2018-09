Millioner til budgettet i Norddjurs: Godt for børn og ældre

Der skal spares 460 millioner kroner i Norddjurs Kommune, og budgettet er svært at få til at gå op, men nu er der lidt ekstra penge til kommunen i 2019, som skal lempe de hårdeste besparelser.

Det er et tilskud, der kommer fra Indenrigsministeriet til de økonomisk dårligst stillede kommuner. Det drejer sig om 5 millioner i tilskud og oveni den sum, så får Norddjurs Kommune lov at låne flere penge, end de havde turde regne med.

- Vi ved, at der kommer 5 millioner i tilskud og 16 millioner ekstra i lånemulighed. Det kan hjælpe i 2019, som ellers bliver det mest kritiske og mest iltfattige år. Så der kan selv 21 millioner gøre gavn, siger Mads Nikolajsen (SF), Børne- og Ungdomsudvalget i Norddjurs Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

Norddjurs Kommune havde medregnet et lån på 34 millioner, men får lov til at låne 50 millioner kroner. Og de ekstra penge skal bruges på forebyggelse.

- Når vi har flere penge og mere luft i budgettet, er det bedre, at vi laver omstillingen mere forsigtigt og friholder på områder, hvor vi kan være næsten sikre på, at det koster på andre områder og giver merudgifter. Som for eksempel familieskolen og normeringer i daginstitutioner, mener Mads Nikolajsen.

Lempelser hos de ældre

Men det er ikke kun hos børnene, at nogle af de ekstra penge skal bruges.

- Der er brug for både at se på børn og ældre og det kan ikke være de udsatte børn alene. Der er også ting, der er barske for ældre og handicappede, så der må også ske lempelser der. Hvor meget det bliver, det ved jeg ikke før slutningen af september, hvor vi får et endeligt resultat for budgettet, siger Mads Nikolajsen.

At det netop bliver disse to grupper, som kommunen har planer om at give flere penge til, det er ikke blot noget, som Mads Nikolajsen selv mener:

- Vi har skrevet i budgetaftalen, at de to grupper skal være de første, vi ser på, hvis der bliver mere luft i budgettet, forsikrer han.

