Millioner på vej til center for kronisk syge i Aarhus

- Vi bliver et behandlingsmæssigt fyrtårn i hele Europa.

Så kontant er udmeldingen fra Psoriasisforeningen oven på dagens nyhed om et stort millionbeløb, der er på vej til et center for såkaldte autoimmune sygdomme i Aarhus.

Det er ikke så tit, at politikerne bliver rost, men det skal de her. De har lyttet til os, og det er jeg svært begejstret for. Lars Werner, Psoriasisforeningen

Sammen med Foreningen af Autoimmune Sygdomme har man i fire år kæmpet for et sådan center.

- Det er ikke så tit, at politikerne bliver rost, men det skal de her. De har lyttet til os, og det er jeg svært begejstret for, siger direktør hos Psoriasisforeningen, Lars Werner, til TV2 ØSTJYLLAND.

AUTOIMMUNE SYGDOMME Autoimmune sygdomme opstår, fordi immunsystemet angriber kroppens eget væv

Denne overreaktion kan ramme et organ (f.eks. skjoldbruskkirtlen) eller flere organer (f.eks. hud og led)

De mest almindelige autoimmune sygdomme er psoriasis, leddegigt, rygsøjlegigt, kronisk inflammatorisk tarmsygdom (Crohn) eller hudsygdommen HS.

Der findes medicinsk behandling, som kan dæmpe immunsystemet og holde symptomerne nede, men ofte ledsages de autoimmune sygdomme af øget risiko for hjertekarsygdomme, psykiske lidelser og overvægt. Kilder: Sundhed.dk og Sundhedsministeriet. Kilder: Sundhed.dk og Sundhedsministeriet.

Har allerede fået det første bidrag

En af de største fordele ved det nye center, som der er bevilget 18 mio. kr. til, er ifølge direktøren, at patienter slipper for at rende forvirret rundt i sundhedssystemet.

- Lægerne kommer til dig som patient i stedet, og det er sådan, det skal være, siger Lars Werner.

Læs også Børnelæge: - Forældre har alt for høje krav til børns hud

I efterhånden et par år har Aarhus Universitetshospital i Skejby arbejdet på at skabe et center som dette.

Region Midtjylland har de seneste to år bevilliget én mio. kr., men nu har lægerne altså fået penge til at udvide centret.

Klar til januar næste år

- Vi har større visioner nu. I første omgang tager vi udgangspunkt i psoriasis og breder så vores erfaringer ud til andre sygdomme, forklarer professor på Hud- og Kønssygdomme på Aarhus Universitetshospital, Lars Iversen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han håber på med det nye center at få fat i patienterne tidligere, så de ikke går med sygdommen selv.

Autoimmune sygdomme er kroniske, så vi vil også gerne blive bedre til at få patienterne til at lære at leve med sygdommen. Lars Iversen, Aarhus Universitetshospital

- Autoimmune sygdomme er kroniske, så vi vil også gerne blive bedre til at få patienterne til at lære at leve med sygdommen, siger Lars Iversen.

Det forventes, at centret er etableret til januar næste år.

Aarhus Universitetshospital skal i gang med at ansætte de rette folk, og så sætter man et forskningsprojekt i søen, der skal se på, hvilke tiltag der har den ønskede effekt.