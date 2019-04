Pengepose skal gavne sommerfuglene i Mols Bjerge

Der skal være naturområder til flere orkideer og sommerfugle i Danmark. Derfor har regeringen lavet en plan, der skal forbedre naturområderne i Danmark med særlig fokus på blandt andet Mols Bjerge på Djursland.

I alt er der afsat 114,4 millioner kroner til projekter, der skal sikre flere, større og bedre sammenhængende naturområder i Danmark.

Det er særligt område af naturtypen overdrev, som skal gøre det nemmere for orkideer og sommerfugle at leve på dansk jord. Overdrev er åbne landområder, som er opstået efter skovrydning og ved at der efterfølgende er dyr, som går og græsser på et stykke land.

Bedre levevilkår

Mols Bjerge er sammen med blandt andet Høje Møn på Møn udset som steder, hvor det er muligt at skabe bedre overdrevsarealer. Det skal medføre bedre levevilkår for sjældne og truede arter for eksempel orkidéen, sommerfuglearterne sortplettet blåfugl og timiankøllesværmer.

- Vi ved, at der i vores natur blandt andet er rigtig mange sommerfugle, som er afhængige af, at vi har gode overdrev i Danmark. Og når vi afsætter midler, som er målrettet til de danske overdrev, har det også stor betydning for eksempelvis vores sommerfugle, siger Mette Abildgaard, der er miljøordfører hos De Konservative og en af kræfterne bag den grønne pakke.

Natur mangler sammenhæng

Der er i øjeblikket cirka 34.000 hektar overdrevsarealer i Danmark, og med planen skal arealerne forøges med 2,7 procent. Samtidig skal kvaliteten af arealerne stige.

- Det vil have rigtig stor betydning for den danske biodiversitet og for mangfoldigheden i vores planter og arter, siger Mette Abildgaard.

Det er Mette Abildgaard en vigtig prioritet.

- Det er i dag en stor udfordring, at naturen mangler sammenhæng, altså at dyr og arter kan vandre på tværs i vores natur, siger Mette Abildgaard. Der er afsat penge til naturgenopretningsprojekter til steder, hvor naturen har lidt skade og har brug for en genopretning, fortæller hun.

- Og så sætter vi meget konkret ind i forhold til de danske overdrev og sikrer, at der kan komme mere dyre- og planteliv dér, siger Mette Abildgaard.