Millioner af kroner på vej til den østjyske filmbranche

Der er flere millioner kroner på vej til filmproduktion i blandt andet Østjylland.

For de regionale filmfonde har fået flere penge at rutte med i den nye filmaftale, der er blevet indgået på Christiansborg. Alle partierne er blevet enige om aftalen, der gælder frem til 2023.

- Vi er enige om, at vi gerne vil have flere film til at samle os i befolkningen. I og med at vi nu sørger for, at der er kreative filmmiljøer flere steder i Danmark, så tror vi på, at der også kan produceres bedre film, der kan samle flere danskere, siger kulturminister Mette Bock (LA) til TV2 ØSTJYLLAND.

Kulturminister Mette Bock forventer bedre kvalitet i filmene, når de bliver produceret forskellige steder i Danmark.

Den Vestdanske Filmpulje og Filmfyn styrkes med 35 millioner kroner ekstra årligt. Det betyder, at Den Vestdanske Filmpulje – som de østjyske filmproducenter kan søge - hvert år vil modtage 23,7 millioner kroner i statsstøtte hvert år frem til 2023.

- En række kommuner er selv gået sammen om at oprette den her fond. Kommunerne bidrager selv med finansiering, og vi har kunne se, at det har skabt vækstmiljø omkring filmen, som er rigtig spændende, som gør, at der bliver produceret film i hele Danmark, som handler om hele Danmark. Det har været et rigtig godt eksperiment, som vi nu har tilført flere penge, siger Mette Bock.

Lokalt i Aarhus er rådmanden glad for den ekstra pengeindsprøjtning.

- Det tilfører 23 millioner kroner, som vi kan bruge til at producere nogle flere film. Vi er jo ret sikre på, at dette betyder meget for erhvervslivet. For vi ved, hver gang vi bruger en krone på film, så får vi jo fire kroner ud af det. Så det er en rigtig god omsætning for hele vores område, siger Rabih Azad-Ahmad, rådmand for kultur i Aarhus.

Den statslige filmstøtte udgør i alt årligt 560 millioner kroner frem til 2023.