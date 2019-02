Millioner af kroner kan ende på teater i Randers

40.000 billetter til søndagens forestilling, Twins.

Så mange adgangspas skulle Randers Egnsteater sælge for at få samme økonomiske indsprøjtning, som de kan ende med at få fra kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA).

Et nyt udspil lægger nemlig op til, at fire danske teatre skal gives tre millioner kroner, så de kan løfte oplevelsen for publikum.

Læs også Nye boliger i Randers får æbletræer fra regnskoven i haven

Og her er egnsteateret i Randers blandt de udvalgte, fortæller Mette Bock.

- Randers Egnsteater er et af de egnsteatre, som er ved at vokse ud af deres egne rammer. De er fantastisk dygtige til talentudvikling, mens de samtidig laver opsætninger, der rækker ud til nye befolkningsgrupper. Derfor skal de have et løft, så de kan lave endnu bedre teater til befolkningen, lyder det fra kultur- og kirkeministeren.

Det er næsten uvirkeligt. Vi føler os stolte og beærede over, at vores arbejde bliver værdsat. Peter Westphal, teaterchef på Randers Egnsteater

At regeringen ønsker at sende penge til Kronjylland var noget, der kom meget bag på teateret.

Det fortæller Karin Ravn Misser, der er projekt- og produktionsleder på Randers EgnsTeater.

- Nyheden kom utroligt pludseligt. Vi anede ingenting, før vi pludselig så pressemeddelelsen, så da jeg snakkede med vores chef, var han totalt fortumlet. Han var lige ved at falde ned ad stolen, siger hun.

Billigere billetter eller flere forestillinger? Mulighederne er mange for teaterdirektør Peter Westphal, hvis regeringens udspil bliver en realitet.

Det billede bekræfter teaterchefen Peter Westphal.

- Det er næsten uvirkeligt. Vi føler os stolte og beærede over, at vores arbejde bliver værdsat. For pengene er ikke nogen, vi har søgt. Og det gør det bare ekstra dejligt.

Lokal politiker jubler

I regeringens scenekunstudspil er der sat tre millioner kroner af til Vendsyssel Teater, Fredericia Teater, teateret Aveny-T og Randers Egnsteater.

Og det er altså meget positivt, lyder det fra det randrusianske folketingsmedlem Michael Astrup Jensen (V) i en pressemeddelse.

Læs også Legendarisk rapper lægger vejen forbi Northside

- Vi har et rigt kulturliv i Kronjylland, men det har man i årevis rynket lidt på næsen af blandt kultureliten i København. Jeg er derfor glad for at der nu er kommet andre boller på suppen, således at det anerkendes og påskønnes at der findes kulturtilbud af høj kvalitet over hele landet, siger han og fortsætter.

Jeg havde hellere set, at vi gjorde noget for at løfte egnsteatrene generelt. Alex Ahrentsen (DF), kulturordfører

- Kultur skal ikke kun være noget som foregår i København. Derfor glæder det mig at flere kulturmidler nu bliver ført ud i landet, således at alle danskere får adgang til scenekunst af høj kvalitet.

Hvorfor skal alle ikke have?

Men det er ikke alle steder i Folketinget, at det nye udspil bliver mødt med klappende hænder. Hos Dansk Folkeparti havde de hellere set, at udspillet havde set anderledes ud.

Det fortæller partiets kulturordfører, Alex Ahrentsen (DF).

- Jeg havde hellere set, at vi gjorde noget for at løfte egnsteatrene generelt i stedet for at udvælge nogle få, siger han og fortsætter.

I kulissen krydser medarbejderne på Randers EgnsTeater deres fingre for, at udspillet bliver vedtaget.

- Jeg kan sagtens forstå, at de er glade for pengene på Randers Egnsteater, men der er også andre egnsteatre, der gør det godt. De har ikke fået noget fra ministeren. Og derfor kan jeg godt forstå, hvis de stiller spørgsmålet: ’Hvorfor skal vi ikke have nogen penge?’, lyder det fra Alex Ahrentsen.

Forhandlingerne om udspillet begynder allerede i denne uge.