- Millionbeløb til fyrede regionsdirektører er ikke usædvanligt

Fyringerne af tre direktører hos Region Midtjylland kommer til at koste Region Midtjylland mere end otte millioner kroner.

Ud over løn i opsigelsesperioden kan de tre direktører forlade deres respektive poster i Region Midtjylland med pæne økonomiske plastre på sårene.

Det viser de tre afskedigede direktørers fratrædelsesaftaler, TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i.

Men selvom der er tale om omkostninger for flere millioner kroner, er det ikke spor udsædvanligt, at der skal udbetales løn og godtgørelse i den størrelsesordning, fortæller Per Nikolaj Bukh, der er professor ved Institut for Økonomi og Ledelse hos Aalborg Universitet.

- Det er en del af ansættelseskontrakten. Lønnen er fastlagt, og så har de desuden nogle vilkår som pension – og altså en opsigelsesvarsel, som er længere end funktionærens, hvor de forsat vil få løn, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Et dryp så lille, at man end ikke vil opdage, at det regner

Ifølge Per Nikolaj Bukh har man sædvanligvis ikke en pulje til fratrædelse. Pengene skal i stedet tages fra budgettet for driften i Region Midtjylland.

- Da der ikke er den største sandsynlighed for, at man skal fyre tre direktører, er det ikke noget, som man sædvanligvis har afsat en pulje til. Men man har et budget til drift, og det er her fra pengene går. Det er staten, der finansierer det, og i sidste ende altså borgernes skattepenge, siger Per Nikolaj Bukh til TV2 ØSTJYLLAND.

Det bliver dog ikke et beløb, der i sidste ende vil kunne mærkes direkte hos borgerne, der benytter sig af sygehusvæsenet i Region Midtjylland.

- Det er en størrelsesorden, så man ikke opdager, at det regner. Det er kun et lille dryp. Men pengene kan naturligvis kun bruges en gang, og derfor vil der også være færre penge samlet til sygehusvæsenet. Men det er ikke noget, man kan koble direkte sammen én til én med for eksempel ventetiden på skadestuen, eller at sygeplejerskerne får mere travlt, siger Per Nikolaj Bukh til TV2 ØSTJYLLAND.

Per Nikolaj Bukh, professor ved Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet mener ikke, at det er usædvanligt, at der skal udbetales løn og godtgørelse i den størrelsesordning, som Region Midtjylland skal ovenpå fyringen af tre direktører i regionen.

Svært job at være regionsdirektør

Ifølge regionsrådsformand Anders Kühnau følger fratrædelsesaftalen kontraktmæssige vilkår for regionsdirektører, som er sikret i den centrale overenskomst for regionalt ansatte.

Det hænger sammen med, at det er et svært job at være regionsdirektør. Det kræver meget. Og det, der er sikret i overenskomsten, kan vi selvfølgelig ikke afvige. Anders Kühnau, regionsformand for Region Midtjylland (S)

- Det hænger sammen med, at det er et svært job at være regionsdirektør. Det kræver meget. Og det, der er sikret i overenskomsten, kan vi selvfølgelig ikke afvige, sagde Anders Kühnau til TV2 ØSTJYLLAND den 24. september.

Og det giver netop god mening, at direktørerne er sikret en fratrædelsesaftale i overenskomsten, mener Per Nikolaj Bukh.

- Direktørerne her har formentligt ikke været forberedt på at blive fyret, og de er ikke sikret, at de kan få et lignende job. Samtidig er de nu mærket af hele sagen, og det vil måske kunne have indflydelse på deres videre jobsøgning. Så det er fornuftigt, at de får en kompensation herfor, siger Per Nikolaj Bukh til TV2 ØSTJYLLAND.

Store og dybe udfordringer i samarbejdet

Lavinen begyndte at rulle den 10. september.

Her kom det frem, at hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen og sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen var blevet fritstillet fra deres stillinger i regionens Hospitalsenhed Midt. Årsagen var, at parterne så forskelligt på den strategiske ledelse og udvikling af sundhedsvæsenet i Region Midtjylland, sagde daværende regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen den 10. september.

Efter et møde med en redegørelse for forløbet valgte regionens forretningsudvalg så at afskedige Jacob Stengaard Madsen.

- Det er et enstemmigt forretningsudvalg, der efter at have hørt redegørelsen har besluttet det. Og det er ganske rigtig sket i kølvandet på den seneste sag, men der er store og dybe udfordringer i samarbejdet mellem ledelse og ansatte, som går flere år tilbage, sagde formanden da til TV2 ØSTJYLLAND.

Vigtigt at få ro på situationen

Problemerne i samarbejdet og de tre fyringer har naturligvis skabt røre i Region Midtjylland. Det er vigtigt at få ro på situationen, mener Per Nikolaj Bukh.

- Der går utroligt meget tid fra arbejdet, når ting som dette sker på en arbejdsplads. Der bliver talt om situationen, der holdes møder og der sendes skrivelser ud med orientering. Hvis man forestiller sig, at alle medarbejdere snakker om situationen i mindst en time og for eksempel er til et orienteringsmøde i stedet for arbejde, så er produktionstabet faktisk mere eller mindre i samme størrelsesorden, som tabet ved fyringerne er, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Koncerndirektør Christian Boel er konstitueret som regionsdirektør indtil ansættelsen af en ny regionsdirektør i Region Midtjylland.