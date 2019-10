Million-besparelser i Randers: Halvdelen kan ramme de ældre

I et nyt spareforslag, som TV2 ØSTJYLLAND har fået indsigt i, lægges der op til, at Randers Kommune skal spare 40,7 millioner kroner i 2020.

Forslaget indeholder besparelser på alle kommunens udvalg, dog kan det se ud til at gå værst udover omsorgsudvalget. Her bliver der foreslået besparelser på samlet set 21,1 millioner kroner i 2020.

- Jeg synes, det er dybt deprimerende læsning. Der er rigtig ærgerligt, at man lægger op til så store nedskæringer for vores ældre i vores samfund, lyder det fra Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten, der er medlem af byrådet og omsorgsudvalget.

Han er ikke den eneste, der er bekymret for forslaget.

- Det kommer ikke til at finde sted med DF's stemmer. Der skal findes nogle penge til det område, siger Susanne Nielsen (DF), der er medlem af omsorgsudvalget.

2. viceborgmesteren og formand for omsorgsudvalget, Fatma Cetinkaya (Soc. dem), understreger, at hun endnu ikke ved, hvor den socialdemokratiske gruppe står i forhold til forslaget. Men selv betegner hun forslaget om besparelserne som 'voldsomt meget'.

- Det er jo svært at sige, hvad der kommer ud af det. Men mit håb er, at omsorgsudvalget bliver skånet for så meget som muligt, og gerne hele besparelsen, siger hun.

OVERBLIK OVER SPAREFORSLAGET Her kan du få et overblik over spareforslaget for 2020:

Økonomiudvalget: 2,4 millioner kroner



Miljø og teknikudvalget: 1,6 millioner kroner



Udviklingsudvalget: 81.000 kroner



Landdistriktsudvalget: 24.000 kroner



Socialudvalget: 2,9 millioner kroner



Beskæftigelsesudvalget: 162.000 kroner



Omsorgsudvalget: 21,1 millioner kroner



Sundhed-, Idræt og kulturudvalget: 2,2 millioner kroner



Skole og uddannelsesudvalget: 14,4 millioner

Plejecentre er i fare

I forslaget bliver der blandt andet lagt op til, at nogle af besparelserne skal findes ved at nedlægge et plejecenter. Konkret vil det kunne give en besparelse på 1,8 millioner kroner i 2020 og 3,8 millioner kroner i 2021.

- Når man lukker et plejehjem, så går man jo også ind og nedlægger en masse menneskers bolig. Og det er klart, det er ekstremt indgribende og voldsomt. De er i forvejen skrøbelige og har et dårligt helbred, siger Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten).

Som det tidligere har været fremme, er det konkret fem plejecentre, der er i spil til at lukke. Det drejer sig om Plejehjemmet Aldershvile, Faarup Ældrecenter, Spentrup Ældrecenter, Dronningborg Ældrecenter og Kristrup Centret.

- Vores ældre borgere skal have den daglige pleje, de har behov for, og det, mener jeg ikke, kan lade sig gøre, hvis der skal spares 21,1 millioner kroner, siger Susanne Nielsen (DF).

2. viceborgmester og udvalgsformand, Fatma Cetinkaya (Soc. dem), forklarer, at de vil gøre deres yderste for borgerne, hvis forslaget ender med at blive vedtaget.

- Overgangen fra borgernes plejecenter og til deres nye hjem skal være så hensigtsmæssig som mulig, siger hun og tilføjer:

- Men jeg vil også være ærlig og sige; alt andet lige, så kommer det til at betyde noget for de ældre, at man rykker dem fra trygge rammer og over til noget nyt, siger hun.

Derudover foreslås der nedlæggelse af yderligere et plejecenter i 2021 på grund af det økonomiske pres på omsorgsområdet.

Spareforslaget skal behandles på byrådsmødet torsdag den 10. oktober.