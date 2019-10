Mille-Marie må selv skaffe diabetes-udstyr - risikerer at blive snydt på nettet

Når det offentlige ikke vil hjælpe, må man tage sagen i egen hånd. Sådan har Mille-Marie Bech Nielsen fra Rønde det i hvert fald.

Hun har type 1-diabetes og har fået afslag på en flash glukosemåler hos Syddjurs Kommune.

For at blive fri for at stikke sig selv i fingrene med sin blodsukkermåler mange gange om dagen, gik hun på den tyske udgave af online-handelssiden Ebay og købte en startpakke med flash glukosemåleren Abbott Freestyle Libre.

Det er altid med sved på panden, når man overfører 500-2.000 kroner til et fremmed menneske og så bare må håbe på, at det kommer frem. Mille-Marie Bech Nielsen, diabetes-patient, Rønde

- Det var ikke ret svært. Det var bare at søge på Freestyle Libre på Ebay, og så kommer der en masse frem. Så var det bare at vælge, siger Mille-Marie Bech Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

01:02 VIDEO: Mille-Marie Bech Nielsen viser, hvordan flash glukosemåleren virker og fortæller, hvorfor hun ikke mener, det er optimalt, at hun selv skal skaffe udstyret. Luk video

- Jeg var et sted i mit liv, hvor jeg var desperat. Jeg kunne ikke behandle min sukkersyge ordentligt på andre måder, siger hun.

Sensorerne til en flash glukosemåler skal skiftes ud hver fjortende dag. Og når Mille-Marie Bech Nielsen løber tør for sensorer, skriver hun i en lukket Facebook-gruppe for folk, der er interesserede i Abbott Freestyle Libre. Her skriver folk private beskeder til hende med tilbud om sensorer.

- Det er gambling. Man kan risikere at miste nogle penge på det, hvis sensoreren ikke dukker op. Men det er altid med sved på panden, når man overfører 500-2.000 kroner til et fremmed menneske og så bare må håbe på, at det kommer frem, siger Mille-Marie Bech Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Sådan her ser en sensor ud. Mille-Marie Bech Nielsen har valgt at sætte sensoren på siden af brystkassen, selvom hun er blevet anbefalet at sætte den på armen. Men på denne måde kan hun skjule sensoren og undgå spørgsmål om, hvad det er.

En enkelt gang bestilte hun seks sensorer, men modtog kun en enkelt. Og den slags episoder gør, at hun altid krydser fingrer, når hun bestiller.

Hun er bestemt ikke den eneste, der bruger Facebook-gruppen til at søge efter sensorer til hendes flash glukosemåler. TV2 ØSTJYLLAND har set flere købs-opslag og talt med et andet medlem af gruppen, som bekræfter, at det foregår.

Jeg synes ikke, det kan være rigtigt, at man ikke selv må ofre omkring 1.000 kroner om måneden for at kunne få et bedre liv og helbred. Mille-Marie Bech Nielsen, diabetes-patient, Rønde

Nogle gange er det sværere at skaffe sensorerne end andre gange. På årsbasis løber det op i omkring 12.000 kroner for Mille-Marie Bech Nielsen at skaffe redskaberne til at holde hendes diabetes i skak.

Glukosemåler En Abbott Freestyle libre glukosemåler måler sukkerkoncentrationen i underhudens vævsvæske. Den består af en lille sensor med en lille måle-nål og et måleapparat på størrelse med en mobiltelefon. Sensoren bliver prikket fast på patientens overarm med måle-nålen, og selve sensoren sættes fast med plaster. Derefter fører man måleapparatet hen over sensoren i huden, hvorefter glukoseværdierne bliver vist på apparatets skærm, samt udviklingen over de seneste 8 timer. Senderen udskiftes hver anden uge og behøver ikke kalibrering.

Hun er frustreret over, at hun ikke selv kan få lov at købe produkterne i Danmark.

- Jeg synes ikke, det kan være rigtigt, at man ikke selv må ofre omkring 1.000 kroner om måneden for at kunne få et bedre liv og helbred. Det er ikke holdbart, siger Mille-Marie Bech Nielsen.

04:05 VIDEO: I sidste uge fortalte vi om Nadja Maria Andersen, der fik frataget sin flash glukosemåler, da hun flyttede til Silkeborg Kommune. I de østjyske kommuner bliver der givet langt flere afslag på flash glukosemålere, end der bliver bevilget. Luk video

Abbott afviser

I andre lande som Tyskland og Sverige er det muligt for privatpersoner at købe en Abbott Freestyle Libre. TV2 ØSTJYLLAND har via det tyske Ebay kontaktet flere af dem, der har flash glukosemåleren eller sensorer til salg.

Flere af dem bekræfter, at de har sendt produkter til Danmark. Og to af dem siger, at de ofte sender sensorer fra Tyskland til Danmark.

Sådan ser den flash glukosemåler ud, som Mille-Marie Bech Nielsen købte via den tyske udgave af online-handelssiden Ebay.

Trods flere forespørgsler fra den tidligere sundheds- og ældreminister Ellen Trane Nørby (V), vil Abbott ikke sætte produktet til salg på det danske marked.

Det viser en aktindsigt, TV2 ØSTJYLLAND har fået i ministeriets korrespondance med Abbott. Her skriver ministeren blandt andet, at ”borgere i andre lande har mulighed for at anskaffe sig denne glukosemåler i de tilfælde, hvor de ikke opfylder kriterierne for offentlig tildeling. Den mulighed mener jeg fortsat, at man også skal have, hvis man bor i Danmark.”

Kasserne, som Mille-Marie Bech Nielsen modtager, ser sådan her ud. Til venstre er kassen fra måleapparatet og til højre sensorerne.

Men både overfor ministeren og overfor TV2 ØSTJYLLAND afviser det amerikanske firma Abbott at sætte flash glukosemåleren til salg på det danske marked.

Abbott ønsker ikke at svare på vores spørgsmål om, hvorfor de ikke vil sælge produktet til privatpersoner i Danmark. I et skriftligt svar via kommunikationsbureauet Effector skriver de blandt andet:

- Personer, som ønsker at anvende Freestyle Libre for bedre at kunne håndtere deres diabetes, skal individuelt vurderes af den lokale myndighed; læger i regioner og kommuner.

Abbott påstår i svaret, at deres mål er, at Freestyle Libre skal være tilgængeligt for så mange personer med diabetes som muligt - men alligevel vil de altså ikke sætte produktet til salg i Danmark.

Vores spørgsmål til Abbott: Vi sendte følgende spørgsmål til Abbott via kommunikationsbureauet Effector: Hvad er status ift. at sælge Abbott Freestyle Libre til privatpersoner i Danmark?

Hvorfor vil I ikke sælge til privatpersoner?

I sælger Abbott Freestyle Libre til privatpersoner i blandt andet Tyskland og Sverige. Hvorfor må tyske og svenske diabetes-patienter købe produktet, når danske diabetes-patienter ikke må?

Hvordan har I det med, at danske diabetes-patienter alligevel køber det via Ebay i andre lande?

Hvorfor skal det gå ud over patienterne, at I i flere år ikke er lykkedes med at overbevise politikerne om at få produktet udbredt til flere? I deres skriftlige tilbagemelding til TV2 ØSTJYLLAND svarede de ikke på ét eneste af spørgsmålene.

Ifølge en ekspert i markedsføring er det ikke unormalt for medicinalbranchen, at virksomheder ikke ønsker at sælge til privatpersoner i visse lande.

Der er omkostninger forbundet med at sælge et produkt i et nyt land, men hvis der var kunder nok, ville de formentlig gerne sælge deres produkt her. Søren Voxted, lektor, Institut for Marketing og Management, SDU

- Der er også medicin, som er receptpligtig i Danmark, men som du i stedet kan købe i håndkøb i Tyskland, hvor markedet er større, siger Søren Voxted, lektor på institut for Marketing og Management på SDU.

03:05 VIDEO: Smertefulde stik i fingrene er hverdagen for mange diabetikere - på trods af, at der findes moderne udstyr, som kan måle blodværdier uden at stikke. Kommunerne vil ikke betale. Men nu vil flere politikere arbejde for, at alle kan få udstyret. Indslaget er fra 10. oktober 2019. Luk video

Søren Voxted vurderer, at virksomheden formentlig har lavet en afvejning af, om det er økonomisk rentabelt at sætte produktet til salg.

- Når virksomheden ikke vil sælge i Danmark, kan det skyldes, at der ikke er tilstrækkeligt mange kunder. Der er omkostninger forbundet med at sælge et produkt i et nyt land, men hvis der var kunder nok, ville de formentlig gerne sælge deres produkt her. Så det kan skyldes, at Danmark simpelthen er for lille et marked til, at det giver mening for dem at sælge til privatpersoner, siger Søren Voxted.

Diabetesforening fraråder

Hos Diabetesforeningen kender man godt problematikken. De forstår godt de frustrerede diabetes-patienter, der ikke kan få bevilget en flash glukosemåler, og som derfor selv forsøger at skaffe den.

- Det, synes vi, er en uheldig udvikling. Det er jo en måde at få sneget brugerbetaling ind ad bagvejen. Det skaber ulighed i sundhed. Det skal ikke kun være dem, der har råd, der kan få det her produkt, siger politisk chef hos Diabetesforeningen, Ane Eggert Jackson, til TV2 ØSTJYLLAND.

GRAFIK: TV2 Østjylland har foretaget en rundringning til alle kommuner for at finde ud af hvor mange, der siden 30. maj 2017 har ansøgt om en flash glukosemåler - og hvor mange, der har fået ansøgningen godkendt. Aarhus Kommune kunne ikke oplyse hvor mange ansøgninger, de har fået.

TV2 ØSTJYLLAND har tidligere fortalt, at de østjyske kommuner giver langt flere afslag på flash glukosemålere, end de giver bevillinger.

I mange tilfælde kan patienter benytte sig af lovgivningen om frit valg af hjælpemiddel og betale differencen, hvis man gerne vil have et dyrere hjælpemiddel, end kommunen vil bevilge. Det kan man dog ikke med flash glukosemåleren, fordi den ikke sælges i Danmark.