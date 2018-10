Miljøkatastrofe lurer under Samsøs grønne overflade

Tonsvis af gamle cykler, køleskabe, batterier, havemøbler, jern og skrot fra landbrug og industri.

Det er, hvad der ligger begravet under den tildækkede Pillemark Losseplads på Samsø. Den tidligere losseplads ligger lige over et grundvandsmagasin, der forsyner hele Sydsamsø med drikkevand.

Samsø er afhængig af sine få drikkevandsreserver, og nu viser en ny rapport fra Region Midtjylland, at der kan være risiko for nedsivning fra den tidligere losseplads.

Hvis vi ikke har rent vand, så har vi heller ikke noget liv på øen. Holger Sørensen, samsing

Det er Region Midtjyllands ansvar, at lossepladsen ikke forurener grundvandet, og samsingerne vil have regionen på banen.

- Der står i rapporten, at 60 år efter, at deponiet er blevet anlagt, vil der kunne ske gennemslag gennem lerlaget, og da deponiet er ældre end 60 år, er vi i riskozonen allerede, så regionen skal se at få gjort noget herude, siger Per Urban Olsen (K), der er medlem af teknisk udvalg i Samsø Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Skal fjernes helt

Regionen vil lave flere boringer og tage flere prøver ved den tidligere losseplads, men det giver Peter Urban Olsen ikke meget for. Han vil have fjernet lossepladsen helt.

- Den største drøm på Samsø er at få fjernet lossepladsen en gang for alle, for så er problemet og den tikkende bombe løst én gang for alle. Tidligere beregninger viste, at det ville koste over 100 millioner kroner, men det behøver ikke at blive så dyrt, siger Per Urban Olsen og fortsætter:

- Blandt andet fordi lossepladsen indeholder masser af materialer, der kan sælges og genanvendes, og dermed reduceres den samlede pris.

Flere samsinger er bekymret for, om gift fra lossepladsen siver ned i drikkevandet.

- Hvis vi ikke har rent vand, så har vi heller ikke noget liv på øen, siger Holger Sørensen, der er efterlønsmodtager på Samsø.

Den sidste generation

Der er ikke tegn på, at drikkevandet er i umiddelbar fare for forurening fra den tildækkede losseplads, men beregninger viser, at grundvandsmagasinet kan påvirkes af forurening fra lossepladsen engang i fremtiden.

Vi burde generelt bruge flere penge på at sikre vores drikkevand, mener regionsrådsmedlem i Region Midtjylland Flemming Knudsen (S), der er næstformand i Regional Udvikling.

- Ellers er vi den sidste generation, som kan drikke vand af vandhanerne, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

De omtrent 3.700 indbyggere på Samsø er afhængige af øens få drikkevandsreserver.

Mod regionens forslag

Den melding kommer dog ikke umiddelbart samsingerne til gode, for Flemming Knudsen tørrer samtidig problemet af på Folketinget.

- Det er der, regionernes budget bestemmes. Vi må som bekendt ikke opkræve skat, siger Flemming Knudsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Region Midtjylland foreslår ifølge Per Urban Olsen fra teknisk udvalg i Samsø Kommune at etablere et såkaldt rodzoneanlæg på Samsø. Men regionen kunne sikre grundvandet på en mere effektiv måde, mener han.

- Regionen vil etablere et rodzoneanlæg i stedet for at bruge 460.000 kroner årligt på at pumpe vandet væk og få det renset. I mine øjne er der tale om en ren spareøvelse. Rodzoneanlæg er gammeldags og bliver alle mulige andre steder udfaset. Det er billigere, men det er ikke nær så effektivt, siger han.

Tiden må vise, om drikkevandet bliver ved med at være rent på Samsø.