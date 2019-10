Mild morgen bliver til blæsende aften

Fredag begynder med mildt vejr for årstiden. Og det er med at nyde det, for når mørket igen falder på fredag aften venter en ægte efterårsweekend med rigelig blæst og regn.

- Fredag morgen vil der fortsat være tocifrede varmegrader og det er altså ikke så almindeligt her i slutningen af oktober måned, siger Lone Seir Christensen, der er vejrvært ved TV2 Vejret.

- I løbet af aftenen tiltager vinden og natten til lørdag bliver det altså temmelig blæsende med risiko for vindstød af stormstyrke.

På den anden side af weekenden falder temperaturen både i dagtimerne og om natten.

Lidt solskin

Men inden vi når dertil byder fredagen på perioder med ganske udmærket vejr.

- Det kan være, der kommer nogle byger forbi, men i løbet af eftermiddagen bliver der også ryddet op i skydækket, så der er chancer for solskin og tørvejr, fortæller Lone Seir Christensen.

Ud på eftermiddagen vil vinden gradvist tage til, inden det bliver meget blæsende natten til lørdag.

- Det bliver også blæsende lørdag først på dagen. I løbet af dagen aftager vinden. Det bliver vådt med en del regn, hvilket udfordrer de marker, som har fået masser af vand og ikke kan tage mere, siger Lone Seir Christensen.

Søndag får vi endnu en dag med regn og blæsevejr, inden det søndag aften nu igen blæser op og fra mandag bliver koldt.