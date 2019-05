Mikroplast forurener vores vand - men Silkeborg-firma har løsningen

En gåtur på stranden med vinden i håret og den friske luft, der rammer dit ansigt - og så er der lige en gammel oliedunk, der skvulper med bølgerne i vandkanten.

Plastikaffaldet ødelægger naturen og det er ikke kun det plastikaffald, vi kan se, der er med til at foruene hele vores planet.

Havene omkring os er nemlig fyldt med mikroplastik som udledes af alt vores hverdagsliv. Mikroplastik er så bittesmåt, at du med det blotte øje ikke kan se det, men det er i vandet.

Det vil et Silkeborg-firma nu gøre noget ved.

Den her teknologi har betydning for vores børn og deres børn. Frank B. Rasmussen, direktør, TechRas Miljø

Virksomheden TechRas er gået sammen med blandt andre Teknologisk Institut, om at udvikle en ny teknologi, der kan filtrere selv de mindste fraktioner af mikroplast og mikrogummi fra renset spildevand. Den nye teknologi kan fange langt mere, end man gør i dag.

- Den her teknologi har betydning for vores børn og deres børn. Jo renere vi kan aflevere miljøet til næste generation, jo bedre er det, som jeg ser det, siger direktør i TechRas Miljø Frank B. Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Her er maskinen, der med det blå filter fjerner selv det mindste mikroplast.

Stadig meget tilbage

Selvom renseanlæggene i dag fanger langt over 90 procent af den mikroplast, vi udleder, er der stadig meget tilbage. Et udslip med ukendte konsekvenser.

- Problemet er, at vi har tendens til at finde ud af for sent, at ting er farlige. Det kan godt være, at vi først om 10, 20 eller 30 år finder ud af, at dét, vi troede, var sikkert, faktisk er farligt. Det er sprøjtegift et glimrende eksempel på, siger Frank B. Rasmussen.

Muslingerne ligger hele tiden og filtrerer vandet i havet, og når de gør det, kan de faktisk blive deforme af mikroplasten. Hanne Løkkegaard, seniorprojektleder, Teknologisk Institut

Derfor har TechRas sammen med Teknologisk Institut udviklet teknologien til rensning af spildevandet ved hjælp af en filterteknologi specielt egnet til at fjerne de helt små partikler. Det gør de på et testanlæg ved Mørke på Djursland.

Et udslip med ukendte konsekvenser

Vi genererer enorme mængder mikroplast og mikrogummi gennem for eksempel tøjvask, kosmetik og slid af bildæk. I Danmark udleder slid fra bildæk for eksempel 1.700 tons mikroplast til vandmiljøet om året.

- En helt ny undersøgelse, der er lavet på DTU, har påvist, at mikroplast kan have en påvirkning på muslinger. Muslingerne ligger hele tiden og filtrerer vandet i havet, og når de gør det, kan de faktisk blive deforme af mikroplasten, siger seniorprojektleder i Teknologisk Institut Hanne Løkkegaard.

Plastikaffald er et stort problem flere steder i verden.

Plastikaffald i både den størrelse vi kan få øje på og mikroplasten er et problem på hele kloden. Målet er derfor at få færdigudviklet teknologien, så den viden og erfaring kan komme ud til resten af verden.

- Der er fokus på mikroplast i hele verden, og da vi kan være med til at udvikle nogle teknologier, som kan fjerne mikroplast, så har vi også mulighed for at gå ud med de her teknologier i resten af verden. På den måde kan østjyske virksomheder skabe arbejdspladser, siger Hanne Løkkegaard.

Alle verdens lande har forpligtet sig til at arbejde mod 17 mål for bæredygtig udvikling i verden.