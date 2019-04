Mikkel har siddet i kø i 21 timer for at få fingre i Ikea-tæppe

Hvem gider at sidde i kø for at købe et tæppe fra Ikea? Ja, det er der åbenbart faktisk ret mange, som gerne vil. Fredag kl. 10 blev ni eksklusive tæpper designet af blandt andre den verdensberømte modedesigner og DJ Virgil Abloh sat til salg, og folk havde ligget i kø for at få fingre i et af dem.

Jeg er her for at tjene penge på et meget eksklusivt tæppe, som jeg vil sælge videre. Mikkel Severinsen, Grenaa

En af dem i køen var 8. klasses-eleven Mikkel Severinsen fra Grenaa, som ved åbningen i den aarhusianske Ikea havde siddet i kø i hele 21 timer.

- Jeg er her for at tjene penge på et meget eksklusivt tæppe, som jeg vil sælge videre, sagde Mikkel Severinsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Tæpperne er til salg for 2300 kroner stykket, og i Aarhus er der blot ni styk at hente. Den unge mand håber derfor på at kunne sælge det videre til en væsentlig højere pris.

Læs også Elisabeth begik fejl i IKEAs scan-selv-kasse: Beskyldt for tyveri

Og det var angiveligt ikke så slemt at sidde i kø med en mulig kontantgevinst i tankerne.

- Det har været meget hyggeligt, der er en god stemning og Ikea har taget godt imod os. Det er meget godt, men lidt koldt, sagde Mikkel Severinsen.

Artiklen opdateres med status fra Ikea.

Køen ved Ikea i Aarhus var lang fredag morgen.