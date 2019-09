Mie og Thomas sagde ja til hinanden ved drop-in-bryllup

De klassiske kirkeklokker, et par salmer og to styks ’ja’ var alt, der skulle til, før Mie Elise Duval Thrane og Thomas Nicolaj Thrane fredag kunne kalde hinanden for ægtefæller i Bregnet Kirke på Djursland.

15 minutter efter vielsen var begyndt, kunne de to turtelduer gå hånd i hånd ud af kirken som hr. og fru. Thrane.

I Sognet Kirke kunne man nemlig fredag byde på drop-ind-bryllup for første gang i kirkens historie. En kortere vielse, der er et alternativ til det klassiske kirkebryllup, der ofte kan koste spidsen af en jetjager.

- Vi synes, at alle skal have råd og lov til at få en kirkelig vielse, siger sognepræst Anne Marie Proulsen Tolbod til TV2 ØSTJYLLAND.

Helt perfekt bryllup

Den chance greb Mie Elise Duval Thrane og Thomas Nicolaj Thrane altså fredag formiddag.

Det har været helt perfekt Thomas Nicolaj Thrane, brudgom, Randers.

- Vi ville gerne giftes, men ikke på et rådhus. Det er bare ikke det rigtige for os. Da vi så det her på Facebook, tænkte vi, at det passede meget godt til måden, vi gerne ville holde bryllup på, siger bruden.

Vielsen levede i den grad op til deres fælles forventninger til deres store dag.

- Det har været helt perfekt, siger brudgommen Thomas Nicolaj Thrane til TV2 ØSTJYLLAND.

Efter vielsen tog de tilbage til Randers, hvor de bor, og fejrede brylluppet med middag og gæster.

Bregnet Kirke vil nu samle respons fra alle brudeparrene, for derefter at vurdere, om drop-in-bryllup skal gentages i kirken.

Ikke fjerne storhed

I Aarhus har man ligeledes gjort det muligt at komme ind fra gaden og blive døbt - en drop-in-dåb.

Provst i Aarhus Søndre Provsti, Jette Marie Bundgaard-Nielsen, genkender billedet af folks forestilling af kirkelige ritualer som begivenheder med masser af planlægning.

Selvom tilbuddet i Aarhus gør det lettere tilgængeligt at blive døbt, er betydningen bag stadig stor.

- Vi må ikke tage storheden ud af ritualet, men det gør vi heller ikke, fortæller Jette Marie Bundgaard-Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.