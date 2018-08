Midt i heden: Festivalgæster frarådes at bade i søerne

Med høj sol og høje temperaturer over Smukfest i Skanderborg kan det hurtigt være særdeles fristende at hoppe i en af de to badesøer.

Det er dog ikke den bedste idé. Algekoncentrationen i søerne er tirsdag så høj, at myndigheder fraråder badning.

Søerne bliver alligevel ikke lukket for badning. Gæsterne må selv vurdere, om svømmeturen er risikoen værd, fortæller talsmand for Smukfest Poul Martin Bonde.

- Vi tager påbuddet alvorligt, men vi lukker ikke badesøerne. Det er op til gæsterne selv at vurdere, om de vil bade, siger han.

Langt de fleste alger er ufarlige, men der er giftige arter. Ved store opblomstringer af giftige alger kan de være et sundhedsproblem for mennesker.

Kendte til risikoen

På Smukfest kendte man godt til risikoen for alger, og der har da også været alger i søerne de første dage af festivalen, der åbnede søndag.

Men det er først nu, at badning decideret frarådes.

Vi kan kun rådgive folk bedst muligt om at skylle sig grundigt. Poul Martin Bonde, talsmand, Smukfest

- Det er helt nyt. Men vi havde allerede sat brusere op, så de, der trodser advarslen, kan blive skyllet. Derudover er vores livreddere instrueret i at fortælle folk om risikoen ved at bade i søerne.

- Folk har badet hernede andre dage, hvor der også har været alger i søerne. Vi kan kun rådgive folk bedst muligt om at skylle sig grundigt, siger Poul Martin Bonde.

Selvom der er skiltet med algefare, holder der ikke unge festivalgæster tilbage for at tage en dukkert. Foto: Mikkel Berg Pedersen - Ritzau Scanpix

Alger giver kløe eller irritation

Alger vil typisk give kløe eller irritation af huden. Men de kan også blive optaget i kroppen, ved at man sluger vand. Symptomerne på algeforgiftning er hovedpine, hudirritation, feber, kvalme og diarré.

Festivalen slutter 12. august, og det varme vejr ser også ud til at fortsætte de kommende festivaldage. Gæster, der vil køles af uden alger, må hoppe under en kold bruser, lyder rådet fra Poul Martin Bonde.

- Vi har jo ikke swimmingpools, siger han.

Årets sommer har budt på badeforbud i flere søer og enkelte strande over mange dele af landet, og badning bliver flere steder frarådet.