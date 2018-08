Middelalderfest for børn: - Kultur er ikke kun i storbyerne

De seneste dage har børn fra Norddjurs været samlet til middelalderfest på Herregårdsmuseet Gammel Estrup.

Museet vil gerne lære børn og unge, at kultur er alle steder - også uden for de store byer.

- Her på Gammel Estrup forsøger vi at inspirere og engagere børn i en kommune, hvor der er lidt langt mellem kulturtilbuddene, og hvor der måske ikke er så mange, der har en uddannelse efter folkeskolen, siger Anders Sinding, der er kulturformidler på Gammel Estrup.

Middelalderfesten startede tirsdag og slutter i dag, torsdag. Børnene har været vilde med konceptet.

- Jeg har lært nogle ting om riddere, og hvordan det var i middelalderen. Det har været rigtig sjovt, fordi det er spændende at få at vide, hvordan det var at bo i gamle dage, fortæller Selma Friis fra Vivild.

Selma Friis forklarer, hvordan ringridning fungerer.

Kultur er ikke kun i storbyerne

For Herregårdsmuseet handler det, om at kultur ikke kun skal forbindes med storbyer. Idéen er derfor både at hælde lidt historie på ungerne og fortælle, at kultur og kulturhistorie er alle steder.

Når du kommer fra en kommune som Norddjurs, kan du nærmest ikke se dig om uden at støde ind i en herregård. Anders Sinding, kulturformidler, Gammel Estrup

- Når du kommer fra en kommune som Norddjurs, kan du nærmest ikke se dig om uden at støde ind i en herregård, siger Anders Sinding og fortsætter:

- I middelalderen levede de fleste folk på landet. Det er først efter industrialiseringen, at folk er begyndt at søge til byerne.

Her har alle børnene fået brynjehjelme.

Derfor er det ifølge ham vigtigt, at børnene får et indblik i den kultur og historie, som de kommer fra.

- Det er vigtigt for os at holde fast i den historie, og den identitet som mange af de børn, der bor her i kommunen, har og kommer fra, fortæller Anders Sinding.

Og børnene viste interesse for middelalderen og dens historie.

- Det er egentlig bare spændende at høre, hvordan nogen af dem havde det dengang, fortæller Hannah Brix.