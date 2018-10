Midaldrende mand havde pumpgun i bilen: Får hård straf

Det koster en 41-årig mand fra Hammel fem et halvt år i fængsel, at han i marts kørte rundt med en pumpgun i bilen. Det afgjorde en dommer ved Retten i Randers torsdag.

Manden blev kendt skyldig i to forhold af ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder samt besiddelse af narko, narkokørsel og brugstyveri af en bil.

- Det var særligt skærpende, at den 41-årige kørte rundt med et skydevåben på et offentligt tilgængeligt sted, hvor der var risiko for, at våbnet ville blive anvendt til fare for andre, siger anklager fra Østjyllands Politi, Laura Simoni Pedersen, i en pressemeddelelse.

- Derudover var den tiltalte tidligere dømt for at have besiddet et skydevåben, hvilket også havde en betydning for straffen. Dommen viser imidlertid, at der bliver set meget alvorligt på våbenbesiddelse, hvis det sker i det offentlige rum, lyder det videre fra anklageren.

En patrulje standsede den 41-årige i hans bil den 15. marts ud for mandens lejlighed i Hammel. Betjentene havde mistanke om, at han havde stoffer på sig, og da den 41-årige virkede synligt nervøs, besluttede de at visitere ham og ransage hans bil.

Havde meget på samvittigheden

Det viste sig at være en god idé. I hans bælte sad en signalpistol, og under hans ene arm sad en kniv i en dertilhørende skede. I bagagerummet lå en skarpladt pumpgun med ekstra patroner.

- Derudover var bilen brugsstjålet, og tilmed havde manden kørt med narko i blodet. Han blev anholdt på stedet, og fundene i bilen fik politiet til at undersøge både mandens og hans kærestes hjem nærmere, lyder det fra politiet.

Her fandt de, ud over hash og amfetamin, også indikationer på, at han også tidligere havde haft en pistol. Pistolen kunne flere vidner bekræfte, at den 41-årige havde besiddet, hvilket han også blev dømt i retten for.

I retten forklarede den 41-årige, at han havde anskaffet sig en pumpgun, fordi han var bange for nogle unavngivne personer, som havde truet ham.

Den 41-årige ankede dommen.

Ustraffet indtil i dag

Han er ikke den eneste, som torsdag har fået dom for ulovlig våbenbesiddelse. En 54-årig, indtil i dag ustraffet, mand fra Brabrand blev nemlig ved Retten i Aarhus idømt to år og tre måneders ubetinget fængsel for besiddelse af skarpladt Beretta 7,65 mm pistol.

Pistolen blev den 4. juni fundet af politiet i forbindelse med en ransagning på et autoværksted på en nedlagt landejendom i Harlev, som den 54-årige igennem 20 år har lejet.

Han erkendte at eje pistolen, men mente ikke, at der burde være tale om en straf af den størrelsesorden, som han fik.

- Jeg er meget tilfreds med, at retten fulgte min påstand både i forhold til skyldsspørgsmålet og den udmålte straf. Dommen er med til at sende et klart signal om, at ulovlig besiddelse af skydevåben ikke accepteres, og at straffen er hård, selv i sager hvor gerningsmanden er ustraffet, og hvor våbnet har været har været gemt væk i flere år og aldrig har været anvendt, siger senioranklager i sagen, Rasmus Gyldenløve, i en pressemeddelelse.