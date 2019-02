Michelinstjerneregn: - Man behøver ikke tage til København for god mad

Filmens verden har Oscaren, og fodboldens verden har Ballon d’Or. Men når det gælder mad og gastronomi er michelinstjernen det ultimative skulderklap.

Mandag aften fandt den internationalt anerkendte uddeling sted i Musikhuset Aarhus, og den aarhusianske restaurant Domestic havde held til at få en stjerne med for tredje år i træk.

- Michelinguiden har jo vurderet, at vi holder vores niveau, og det er jo et kæmpe stort cadeau. Vi ved, de besøger os adskillige gange i løbet af året, og det er ikke bare en stikprøve, så det er bare et kæmpe cadeau til personalet, siger Christian Neve, der er medejer og restaurantchef på Restaurant Domestic.

Selvom skulderklappet i sig selv giver medarbejderne selvtillid og motivation til at arbejde hårdt, giver det også noget for alle os andre. En michelinstjerne kan nemlig være en garanti for, at man får noget godt at spise.

- To restauranter, hvor den ene har en stjerne, og den anden ikke har, kan faktisk godt være lige gode. Der er ikke nogen retfærdighed i det, men man kan være sikker på, at den, der har en stjerne, den altså er god. Så man er i sikkerhed, når man går efter en stjernerestaurant, siger Ole Troelsø, der er madanmelder, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var ikke kun Domestic, der satte Aarhus i fokus under aftenens uddeling. Frederikshøj, Gastromé og Substans fik også hver en stjerne, og de har også adresse i Aarhus.

Ole Troelsø mener, at niveauet i Aarhus er særligt højt.

- Det er jo helt fantastisk. Det sætter jo spotlight. Det fortæller historien om, at man ikke behøver at tage toget til København for at få en Michelinoplevelse. Den historie er vigtig for at få gang i gastronomi-branchen i den her region, siger Anna Lund, der er direktør for Food Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Jylland kan også

Det er første gang nogensinde at den nordiske uddelingsceremoni finder sted uden for en hovedstand. Og med fire michelinrestauranter i byen, er Aarhus måske et af de bedre steder at fejre gastronomien.

Ifølge Anna Lund er det meget positivt, at vi i Jylland godt kan følge med hovedstæderne.

- Inden for de sidste fem år er der sket vildt meget i Aarhus. Det har man lagt mærke til uden for byen. Her er niveauet højere end landsgennemsnittet, fortæller madanmelder Ole Troelsø.

Den højeste rangering, man kan få i Michelin-uddelingen, er tre stjerner. Men selvom det endnu en gang ”kun” blev til en enkelt stjerne til Domestic, så er målet nået.

Christian Neve jubler over, at han og hans restaurant får lov at beholde stjernen.

- Jeg synes, at en stjerne er et kæmpe cadeau. Den måde, vi har vores daglige arbejdsgang, der er én stjerne drømmen for os, siger Christian Neve til TV2 ØSTJYLLAND.

Geranium i København var endnu en gang den eneste danske restaurant, der fik tre stjerner.