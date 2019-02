Michelin-uddeling: Niveauet i Aarhus er højere end landsgennemsnittet

Om ganske kort tid uddeles dette års Michelinstjerner i Aarhus. Og netop i Aarhus er niveauet højt blandt restauranterne, mener madanmelder.

- Inden for de sidste fem år er der sket vildt meget i Aarhus. Det har man lagt mærke til uden for byen. Her er niveauet højere end landsgennemsnittet, fortæller madanmelder Ole Troelsø, der i dag deltager i uddelingen i Musikhuset Aarhus.

Madanmelder Ole Troelsø her afholder sammen med journalist Anders Lund Madsen et stort show i forbindelse med selve uddelingen.

Dyrere i gamle dage

Og det høje niveau er ikke længere forbeholdt den rigeste del af befolkningen sammenlignet med dengang, Danmark for første gang var med i Michelinguiden i 1983.

- Du ved, du er i sikkerhed, når du går efter en stjernerestaurant. Der er sket det i de senere år, at restauranterne i de lavere prislag nu også kan få en Michelinstjerne.

Man skal dog alligevel ikke regne med den billigste regning efter et besøg på en af Michelinrestauranterne.

- Man skal regne med 2000-3000 kroner per snude, men det var meget dyrere i gamle dage, fortæller Ole Troelsø.

Kokkeelever og lokale virksomheder

Ud over prisuddelingen i Musikhuset danner Aarhus Rådhus også rammer for en stor fejring af, at stjernerne for første gang i de nordiske lande bliver præsenteret uden for en hovedstad.

Elever fra Aarhus Tech er i fuld gang med at forberede maden til de 450 gæster.

Blandt andet serverer elever fra Aarhus Techs gastronomiuddannelse mad for 450 gæster, og lokale, østjyske virksomheder såsom La Cabra fra Aarhus og Madens Hus på Det Grønne Museum i Auning lægger vejen forbi for at fortælle om alt fra kaffebrygning til gastronomiens historie.