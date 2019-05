Vild med valg: Michael har fået tatoveret sin yndlingskandidat

Der er fyldt med balloner, valgfoldere og andet merchandise i bybilledet i disse dage, så vi alle bliver mindet om det forestående folketingsvalg.

Men det er de færreste, der kan bryste sig af at have et evigt minde om dette års folketingsvalg.

Læs også Vi inviterer: Kom med til Valgfolkemøde på TV 2 i Odense

Det har Michael Vejlstrup fået. Han er til daglig tatovør og byrådsmedlem for Liberal Alliance i Norddjurs Kommune.

I anledning af dette års folketingsvalg har han valgt at hylde sin partikollega i byrådet og nu folketingskandidat, Jens Mejlstrup, med en tatovering på underarmen.

Det røde kryds skal indikere, at man skal sætte kryds ved Jens Meilstrup.

- Vi har en stående joke med, at vi burde få en venindetatovering, siger Michael Vejlstrup til TV2 ØSTJYLLAND.

På tatoveringen står der ’Meilstrup’ med et rødt kryds foran.

Læs også Aarhusiansk ægtepar har over 600 valgplakater i garagen

Selvom Michael Vejlstrup nu har et varigt minde, er det endnu uvist, om Jens Meilstrup skal have tatoveret Michael Vejlstrups navn.

- Jens har nok ment det mere i sjov, end jeg har. Så jeg tog jo fusen på ham ved at gå all in, siger han.